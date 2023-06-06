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Исход на позиции: ВС РФ отразили попытки прорвать нашу оборону

ВФУ стремились взломать российские рубежи с помощью натовской бронетехники
Фото: РИА Новости
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Российская армия 4 и 5 июня пресекла попытки прорвать нашу оборону на южнодонецком направлении. На одном из участков вооруженным формированиям Украины удалось вклиниться в наши позиции, но они были отброшены. За сутки потери ВФУ составили до 300 военнослужащих и 56 единиц военной техники, включая 16 танков и три БМП «Брэдли» американского производства, сообщили в Минобороны России. Эксперты считают, что за три недели в режиме разведки боем ВФУ так и не выявили участок, на котором можно было бы начать наступление с высокой вероятностью прорыва линии боевого соприкосновения, и в ближайшие дни можно ожидать усиления их атак.

Бои на юге

Вооруженные формирования Украины 4 июня предприняли попытку наступления на южнодонецком направлении. С их стороны было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, сообщили в Минобороны РФ.

Благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Восток» ударами авиации и огнем артиллерии в районе сел Нескучное в ДНР и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери. ВФУ не добились поставленных целей, и к утру 5 июня были отброшены на исходные позиции.

Артиллерист ВС РФ
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, украинская атака началась в районе четырех часов утра. Первоначально противник действовал двумя ротными тактическими группами при поддержке не менее шести танков. Его продвижение остановили комбинированные удары российской артиллерии, авиации и бронетехники. Часть личного состава противника и его техники попала на минные поля. Несколько групп атакующих были прижаты огнем и заблокированы.

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Собеседники «Известий» также сообщили, что в районе 13 часов ВФУ ввели в бой дополнительные резервы. В том числе впервые на поле боя были замечены американские боевые машины пехоты «Брэдли». Огнем артиллерии и противотанковых средств три американские БМП были уничтожены. Кроме того, российские военнослужащие смогли ликвидировать несколько заблокированных украинских групп, а часть их личного состава взять в плен. В настоящее время противник отошел на исходные позиции и проводит перегруппировку.

Самоходная артиллерийская установка «МСТА-С» ведет огонь
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

В свою очередь, в российском Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины несут потери в живой силе и технике. Только 31-я механизированная бригада ВФУ потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП «Бредли». Взято в плен пять украинских военнослужащих.

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За сутки на южнодонецком направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.

Также в Минобороны 5 июня сообщили, что противник предпринял новые попытки проведения атак на южнодонецком направлении в районах совхоза «Октябрь» и поселка городского типа Новодонецкое, введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками.

Боец добровольческого подразделения
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток».

В ближайшие дни можно ожидать усиления атак ВФУ и ввода в бой основных резервов, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В сложившихся обстоятельствах ставки для украинцев и их западных кураторов настолько высоки, что в сражение они бросят все силы и будут биться с ожесточением людей, которым нечего терять, — отметил он. — Три недели боев в режиме разведки боем так и не выявили участок, на котором можно было бы начать наступление с высокой вероятностью прорыва линии боевого соприкосновения и развития успеха с минимальными потерями. Теперь приходится переходить к методичному наращиванию мощи атак в расчете на пролом обороны с помощью классической схемы наступления — создания подавляющего огневого и численного превосходства в месте прорыва.

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Эта тактика способна принести успех, но она быстро «сжигает» резервы.

— Очевидно, что никакого стратегического успеха «наступ» уже не даст, в лучшем случае удастся продвинуться на некоторых направлениях на два–три десятка километров, и то ценой огромных потерь и «сточенных» резервов, — уточнил он.

Бои под Угледаром

Наши войска на данный момент ведут бои на угледарском направлении. За ними наблюдал военный корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Главная цель наших танкистов — Угледар, который превращен ВФУ в мощный укрепрайон. Город небольшой, но расположен на возвышенности, также там много высотных домов, в которых оборудованы не только наблюдательные пункты, но и огневые точки.

— Постоянно держим противника, так сказать, в узде, в крепких кулаках. Танки постоянно выезжают на закрытые огневые позиции, ведут огонь по опорным пунктам противника, по легкобронированной технике, также по пехоте, — рассказал «Известиям» командир танка с позывным Улан.

Танки Т-90М «Прорыв» на передовой
Фото: РИА Новости

Чтобы получить преимущество по времени, иногда даже в несколько минут, используется дымовая завеса. В перерывах между выездами — тщательная маскировка.

— Идеальная работа экипажа оценивается сразу по нескольким критериям. Во-первых, танк полностью слился с местностью, его вообще не видно, особенно издалека. А во-вторых, это, конечно, парковка — ювелирная. Машина проехала на минимальном расстоянии под деревом, — передает корреспондент.

Освобождение Угледара решит несколько оперативных задач. Сократятся артудары по Донецку, так как именно с терриконов на подступах к городу боевики корректируют огонь. Также получится зайти в тыл авдеевской группировки ВФУ.

Поддержку танкам оказывают артиллеристы Восточного военного округа. Боевые позиции ВФУ помогают вскрыть разведывательные дроны, после чего по противнику следует сокрушительный удар, в том числе из самоходных установок «Гвоздика».

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Сбит украинский Су-27

Подразделения Вооруженных сил и Пограничной службы ФСБ России 4 июня сорвали попытку двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области.

Около часа дня боевики попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться в районе села Новая Таволжанка под прикрытием артиллерийского обстрела гражданских объектов. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа террористические формирования Украины уничтожены. Было ликвидировано более 10 террористов, две лодки и один бронеавтомобиль.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов, уничтожена боевая машина РСЗО «Град» в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносившие удары по российской территории.

Ударный вертолет Ка-52 (справа) группировки «Юг» после боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции на артемовском направлении
Фото: РИА Новости

5 июня в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 880 человек и 84 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в Харьковской области пресечена деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, а также уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВФУ. В ЛНР в районе населенного пункта Кузьмино ликвидирована украинская разведывательно-диверсионная группа.

В ДНР в районе населенного пункта Закотное российские зенитчики сбили украинский истребитель Су-27. Также были уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВФУ. В Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны. За сутки российское ПВО перехватило восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». В ДНР, Херсонской и Харьковской областях уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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Спасти жизни

В Минобороны России 5 июня рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Мотострелковый батальон под командованием майора Вячеслава Косарева выполнял задачи по организации обороны на одном из тактических направлений. При атаке противником позиций батальона с применением квадрокоптеров, оснащенных кумулятивными снарядами, Вячеслав лично прицельным огнем из штатного вооружения уничтожил два вражеских дрона на подлете к позициям наших подразделений.

Военнослужащий на службе вдоль линии обороны в направлении авдеевской промзоны
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Решительные действия Вячеслава Косарева лишили противника возможности атаковать укрепления батальона с воздуха и помогли удержать занимаемые рубежи.

Медицинская сестра-анестезист военного госпиталя МО РФ, ефрейтор Залина Музаева, в составе сводной передовой медгруппы вблизи от линии боевого соприкосновения оказывала помощь раненым военнослужащим. Несмотря на угрозу артиллерийских налетов, Залина, рискуя своей жизнью, выполнила более 300 мероприятий анестезиологического характера, более 10 переливаний крови и кровозаменителей.

Это позволило провести 300 оперативных хирургических операций военнослужащим с различными характерами повреждений, травм и ранений, что спасло им жизни.

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