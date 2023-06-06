Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС

Массовой эвакуации Новой Каховки из-за разрушения плотины Каховской ГЭС не понадобится — основная часть жителей покинула город еще осенью в ходе перегруппировки войск с херсонского направления, сообщили источники «Известий». Из-за затопления на всей территории Новокаховского городского округа введен местный режим ЧС . Мэр города Владимир Леонтьев заявил, что причиной повреждения стали удары по ГЭС со стороны Украины и назвал произошедшее террористическим актом . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул: речь идет о преднамеренной диверсии. Эксперты прогнозируют, что уровень воды может понизиться в течение 72 часов — сейчас он достигает 12 метров. В том, какой ущерб прорыв плотины может нанести региону, повлияет ли произошедшее на снабжение водой Крыма и скажется ли на ходе СВО, разбирались «Известия».

Восстановлению не подлежит

О разрушении верхней части Каховской ГЭС в Херсонской области стало известно утром 6 июня. Как сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, это произошло из-за серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью.

— Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло, — сказал он РИА Новости, заявив, что считает произошедшее террористическим актом.

В итоге пострадавшие конструкции ГЭС разрушились под давлением воды, продолжается нерегулируемый сброс воды, говорится в заявлении администрации Новокаховского городского округа.

Фото: REUTERS

Справка «Известий» Каховская ГЭС — это шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она обеспечивает разгрузку энергетических «пиков» в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Длина ее плотины — почти 4 км, а высота — 16,5 м, работу обеспечивают 28 гидрозатворов размером 12 на 9 м. Прямо перед плотиной идет забор воды в Северо-Крымский канал. Мощность у ГЭС невысокая — до 335 МВт. В полную силу она заработала 63 года назад — 19 октября 1959 года. Возведение станции относилось к «великим стройкам коммунизма». С появлением Каховской ГЭС, дамбы и водохранилища вода в Днепре поднялась на 16 м, удалось наладить круглогодичную навигацию между Херсоном и Запорожьем, а также оживить сельское хозяйство степного Крыма. Благодаря разветвленной системе каналов вода из Днепра доходит даже до Керченского полуострова. Объем Каховского водохранилища превышает 18 км³. Это больше, чем Киевское, Кременчугское и Каневское водохранилища, вместе взятые. Водохранилище образуют земляная дамба, сама ГЭС и дополнительные шлюзы, через которые можно сбрасывать воду в обход турбин.

В Новой Каховке Днепр вышел из берегов, затоплен центр города, передал с места корреспондент «Известий». На утреннем видео с места событий заметно, что вода практически достигает первых этажей зданий.

Максимальный уровень воды после прорыва Каховской ГЭС составил 12 м, сообщили местные власти. Ожидается, что он опустится до обычного в течение 72 часов. Сейчас эвакуируют жителей около 300 домов на берегу Днепра в Новой Каховке, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» Владимир Леонтьев.

Как сообщили «Известиям» источники в оперативных службах, на сегодняшний день в районах подтопления находится минимальное количество мирных жителей — основная их часть покинула регион еще осенью прошлого года в ходе перегруппировки войск с херсонского направления.

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

При этом события в Новой Каховке никак не повлияли на уровень воды в Северо-Крымском канале , передает другой корреспондент «Известий», побывавший на месте.

— По словам местных жителей, водозабор и поливные работы ведутся согласно графику. Крым на протяжении восьми лет с 2014 года по 2022 жил в режиме «водной блокады» со стороны Украины. И здесь за это время успели построить дополнительные резервуары, водохранилища, — отметил журналист.

Само здание ГЭС уже ушло под воду — оно практически полностью разрушено. Ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново, добавил Владимир Леонтьев.

В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории — там находятся 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре, сообщил в соцсетях председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. В этих населенных пунктах, по его словам, проживают более 22 тыс. человек.

«Главами муниципальных образований организовано информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов », — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: МЧС РФ

В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России, добавил он.

Ситуация с подтоплением находится под контролем властей региона, рассказал «Известиям» сенатор от Херсонской области Константин Басюк. Создан оперативный штаб, главы местных администраций работают в экстренном режиме.

По его словам, паники среди жителей прибрежных населенных пунктов нет. Превентивно начата эвакуация маломобильных людей.

— Населению окажут всю необходимую помощь. Ресурсы для этого есть в полном объеме, — отметил сенатор. — Говорить о последствия разрушения плотины Каховской ГЭС на данный момент рано. Известно, что дамба не разрушена, разовый сброс воды невозможен из-за конструкции сооружения, поэтому ситуация с подтоплением не является критичной.

Диверсия или теракт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разрушение части плотины произошло из-за диверсии.

— И эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить, — сказал он.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Москва отвергает обвинения в причастности к ракетному удару по Каховской ГЭС, подчеркнул представитель Кремля. Диверсия была совершена по приказу киевских властей, указал Дмитрий Песков.

Реакция Запада на произошедшее оказалась абсолютно циничной, заметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Натовцы на Западе заявляют, что это Россия виновата в подрыве дамбы. Получается, что якобы Россия наносит удар по своим регионам, — сказал «Известиям» сенатор.

Он выразил надежду, что последствия ЧП скоро будут ликвидированы.

— К сожалению, дамба пришла в негодность. Говорят, что она не подлежит восстановлению, хотя никогда нельзя говорить «никогда». Надо посмотреть, чем все это закончится — есть ли угроза снижения подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, — сказал сенатор. — Но в ближайшее время уровень воды все-таки упадет до такого, что угроз затопления больше не будет, и удастся стабилизировать ситуацию.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

«Интересную» реакцию Европы отметил и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

— Полно видео, на которых есть кадры попаданий по дамбе снарядов украинской системы залпового огня «Ольха». Но, к примеру, немецкий Bild, который месяцами не мог определить, кто же взорвал «Северные потоки» на дне Балтики, сегодня утром уверенно сообщает, что катастрофу на Каховской ГЭС устроили русские , — сказал он.

По мнению парламентария, Украина заранее готовилась к теракту.

— На это указывает тот факт, что последние несколько недель в водохранилище сбрасывались повышенные объемы воды, чтобы оно переполнилось, и последствия были более разрушительными, — сказал он. — Замысел состоял в том, чтобы размыть левый, более пологий берег Днепра, на котором располагаются российские войска. Так и случилось, но наши предполагали такое развитие событий и заранее подготовили позиции выше прежних, на которые сейчас и отошли. А разлив Днепра сделал невозможным его форсирование и для боевиков ВФУ.

Последствия на оба берега

Последствия разрушения ГЭС скажутся на обоих берегах Днепра, рассказал «Известиям» доктор технических наук, академик Владимир Тетельмин. Он подтвердил, Украина еще месяц назад начала сбрасывать большое количество воды из водохранилища, расположенного выше по течению.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

— Они переполняли Каховское водохранилище, видимо, чтобы возможный ущерб от этой диверсии был больше. Но ущерб они в итоге нанесли и себе, — пояснил он.

Теперь, по его словам, вода через образовавшиеся отверстия будет уходить из водохранилища.

— И пока она наполовину не уйдет в море через русло Днепра, будет наблюдаться наводнение, которое продлится, наверное, двое-трое суток. Пока вода не схлынет, она, конечно, принесет немало беды, — полагает эксперт.

При этом водоснабжение Крыма в результате событий в Новой Каховке нарушено не будет, уверен он.



— Северо-Крымский канал снабжается из водохранилища, но водозабор расположен при довольно низких отметках. Значит, он не будет осушен, вода будет все равно поступать, потому что водохранилище опорожнится, примерно, грубо говоря, наполовину. Оставшейся половины воды хватит для того, чтобы она шла по Крымскому каналу, — заверил он.

Фото: РИА Новости/Наталия Назарук



Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул: повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся на водоснабжении города, поскольку он пользуется собственным водохранилищем и запасы воды находятся на максимуме.

При этом Владимир Тетельмин полагает, что может возникнуть угроза безопасности Запорожской АЭС.

— Водозаборы, которые снабжают водой из водохранилища атомную станцию, могут оказаться сухими на берегу. Тогда надо будет остужать атомные реакторы какой-то резервной водой, — полагает эксперт.

Вместе с этим официальное издание российской атомной отрасли «Страна Росатом» заверило, что на данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС нет , ситуация под контролем ее сотрудников, а уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м. Система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками , сообщил «Известиям» директор станции Юрий Черничук.

Если дамба Каховской ГЭС разрушится, последствия будут непредсказуемые и на восстановление сельского хозяйства уйдут годы, заявила «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

— Пока мы не знаем, какие склады и предприятия есть в береговой зоне, какая химия может быть на пути у воды, — предупредила она. — Помимо того, что идут разрушения жилой инфраструктуры, вода размывает почву, что наносит огромный урон сельскому хозяйству. Посадки сейчас в вегетативном периоде, и все они погибли. Если был смыт плодородный слой почвы, то эта история — на несколько лет.

Решающие факторы

Вода, скорее всего, дойдет до российских позиций на левом берегу Днепра , отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков.

— Это скажется на возможностях подавления украинских артиллерийских и систем РСЗО на правом берегу, — считает он.

При этом, пока разливается вода, десантных операций от противника ждать не стоит, добавил эксперт.

— Скорость потока существенная, и пытаться переправляться через Днепр в такой ситуации — чистое безумие , — пояснил он. — Но это может дать противнику возможность поддерживать атаки на южном направлении, ведя огонь через реку. Из этого можно сделать вывод, что украинское командование с большой долей вероятности не отказалось от южного направления как от основного.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Эксперт, как и его коллеги, выразил уверенность, что плотину ГЭС могли уничтожить диверсанты.

— У Украины остались военные морские спецы, которые могут совершать подводные диверсии, — отметил он. — Они могли пробраться к Каховской ГЭС, с помощью спецсредств установить заряды и рвануть. Их отход могли прикрыть отвлекающими артобстрелами.

Затопление территорий — это больше проблема противника , считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— После снижения уровня воды останутся большие заболоченные участки. Возможно, нам придется оставить ряд позиций, но у нас эшелонированная оборона, и на ней это критически не скажется. На время отойдем на следующий рубеж, скорректируем все, что надо. Конечно, смоет ряд минных полей, но их можно быстро восстановить, — полагает он.

Эксперт не исключает, что судьбу плотины решил небольшой заряд или попадание одного боеприпаса в критически важное место.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

— Прочность ее давно нарушена украинскими обстрелами, — напомнил Владислав Шурыгин.

Подъем воды был максимальным, и на бетонную часть плотины ГЭС, по которой постоянно били, оказывалось сильное давление. Все это так или иначе повлияло на развитие событий, резюмировал эксперт.

В подготовке материала принимали участие Елена Сергиенко, Богдан Степовой, Яна Штурма, Алена Нефедова