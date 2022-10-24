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Академик рассказал о последствиях ударов по Каховской ГЭС
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Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС

Угроза подрыва ГЭС со стороны ВСУ сохраняется, последствия в случае аварии будут устранять не один год
Фото: commons.wikimedia.org
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В ночь на 24 октября три украинские ракеты поразили Каховскую ГЭС. Гидроэлектростанция продолжила работу, однако риски подрыва шлюзов или дамбы ГЭС растут. О гидроэлектростанции и о том, как авария отразится на регионе, — в материале «Известий».

Где находится Каховская ГЭС: карта

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических «пиков» в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 километрах выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Длина ее плотины — почти 4 км, а высота — 16,5 метров, работу обеспечивают 28 гидрозатворов размером 12 на 9 метров. Прямо перед плотиной идет забор воды в Северо-Крымский канал.

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Строительство Каховской гидроэлектростанции. 1956 год

Строительство Каховской гидроэлектростанции. 1956 год

Фото: ТАСС/Ю. Лихута

Мощность у ГЭС невысокая, до 335 МВт. В полную силу она заработала ровно 63 года назад — 19 октября 1959 года, возведение станции относилось к «Великим стройкам коммунизма». С появлением Каховской ГЭС, дамбы и водохранилища вода в Днепре поднялась на 16 метров, удалось наладить круглогодичную навигацию между Херсоном и Запорожьем, а также оживить сельское хозяйство степного Крыма. Благодаря разветвленной системе каналов вода из Днепра доходит даже до Керченского полуострова.

Величина Каховского водохранилища превышает 18 км³. Это больше, чем Киевское, Кременчугское и Каневское водохранилища вместе взятые. Водохранилище образуют земляная дамба, сама ГЭС и дополнительные шлюзы, через которые можно сбрасывать воду в обход турбин.

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Цифры и факты:

  • Мощность − 335 МВт;
  • В год вырабатывает до 1420 млн кВт/ч энергии;
  • Работают 3 из 6 энергоблоков;
  • Объем водохранилища: 18,2 км³;
  • Количество сотрудников: 251 человек.

Что затопит Каховская ГЭС, если ВСУ ее взорвут

Мнения о последствиях разрушения Каховской ГЭС расходятся. Но большинство признают, что в результате будут затоплены несколько десятков поселений до Антоновского моста, включая Херсон, а вода будет выливаться долго.

Академик Владимир Тетельмин рассказал «Известиям», что такую плотину, как Каховская, сложно разрушить. Однако в случае, если это все-таки случится, разрушительная волна на скорости 50 км/ч дойдет до самого Херсона. По расчетам экспертов, если вода пойдет по нижней части Днепра, то уровень поднимется на 1–1,5 м, повредив инфраструктуру и поля, а также напугав лесных животных.

Разрушения коснутся как левого берега, так и более высокого правого берега Днепра. Чтобы уменьшить масштабы возможной катастрофы, воду на Каховской ГЭС начали сбрасывать заранее.

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Российские военнослужащие на территории Каховской ГЭС

Российские военнослужащие на территории Каховской ГЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Вторым следствием станет отсутствие сухопутной переправы между правым и левым берегом Днепра на 200 км вокруг. Через гидротехнические сооружения ГЭС проложены железная дорога и автомагистраль, по которой до недавнего времени осуществлялся проезд и работал гуманитарный коридор, а сегодня идут поставки для российской армии.

Третьим следствием станут сложности с поставкой воды в Днепропетровскую и Запорожскую области, ведь все причальные сооружения и водозаборы из-за обмеления окажутся на берегу.

При этом эксперты не видят угрозы для Запорожской АЭС, которая находится выше по течению. Все три контура системы охлаждения станции работают изолированно, а значит, вода для охлаждения энергоблоков на станции не исчезнет.

Значение Каховской ГЭС для Крыма

Главным последствием критической аварии на Каховской ГЭС станет дефицит воды для Крыма. В настоящее время благодаря Северо-Крымскому каналу на полуостров ежедневно поступает до 2 млн куб. м воды — в основном для сельскохозяйственных работ.

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Вид на участок Северо-Крымского канала около города Красноперекопск

Вид на участок Северо-Крымского канала около города Красноперекопск

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В случае аварии без воды окажутся Симферополь, Феодосия, Керчь и даже Севастополь.

Сколько раз обстреливали Каховскую ГЭС

Станция подвергается регулярным обстрелам с начала СВО. ВСУ ракетами пытаются разрушить шлюзы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. В результате обстрелов три из шести агрегатов Каховской ГЭС вышли из строя.

В ночь на 24 октября в ГЭС попали три ракеты ВСУ, а наиболее мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди.

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Разрушения на территории Каховской гидроэлектростанции

Разрушения на территории Каховской гидроэлектростанции

Фото: ТАСС/Валерий Стурит

По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, в сутки на город Новая Каховка в 5 км от ГЭС и на саму станцию прилетает до 120 ракет, из которых большинство — американские HIMARS. Большую часть удается отразить системам ПВО.

По оценкам, сосредоточенный огонь имеющимися у ВСУ средствами, может вызвать прорыв дамбы уже на вторые-третьи сутки даже при учете работы российских ПВО.

Зачем эвакуируют жителей Херсона

Угроза разрушения Каховской ГЭС вынудила МЧС организовать эвакуацию 60 тысяч мирных жителей с правого на левый берег Днепра. Решение вывозить людей было принято после того, как стало известно о планах Украины взорвать плотину Каховской ГЭС.

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Эвакуированные жители Херсона на железнодорожной станции Джанкой в Крыму

Эвакуированные жители Херсона на железнодорожной станции Джанкой в Крыму

Фото: TASS/EPA

Вот что сказал об этом в интервью генерал Сергей Суровикин: «У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. В этих условиях нашей первоочередной задачей являются сохранение жизни и здоровья мирных граждан».

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