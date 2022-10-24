Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС
В ночь на 24 октября три украинские ракеты поразили Каховскую ГЭС. Гидроэлектростанция продолжила работу, однако риски подрыва шлюзов или дамбы ГЭС растут. О гидроэлектростанции и о том, как авария отразится на регионе, — в материале «Известий».
Где находится Каховская ГЭС: карта
Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических «пиков» в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 километрах выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Длина ее плотины — почти 4 км, а высота — 16,5 метров, работу обеспечивают 28 гидрозатворов размером 12 на 9 метров. Прямо перед плотиной идет забор воды в Северо-Крымский канал.
Строительство Каховской гидроэлектростанции. 1956 год
Мощность у ГЭС невысокая, до 335 МВт. В полную силу она заработала ровно 63 года назад — 19 октября 1959 года, возведение станции относилось к «Великим стройкам коммунизма». С появлением Каховской ГЭС, дамбы и водохранилища вода в Днепре поднялась на 16 метров, удалось наладить круглогодичную навигацию между Херсоном и Запорожьем, а также оживить сельское хозяйство степного Крыма. Благодаря разветвленной системе каналов вода из Днепра доходит даже до Керченского полуострова.
Величина Каховского водохранилища превышает 18 км³. Это больше, чем Киевское, Кременчугское и Каневское водохранилища вместе взятые. Водохранилище образуют земляная дамба, сама ГЭС и дополнительные шлюзы, через которые можно сбрасывать воду в обход турбин.
Цифры и факты:
- Мощность − 335 МВт;
- В год вырабатывает до 1420 млн кВт/ч энергии;
- Работают 3 из 6 энергоблоков;
- Объем водохранилища: 18,2 км³;
- Количество сотрудников: 251 человек.
Что затопит Каховская ГЭС, если ВСУ ее взорвут
Мнения о последствиях разрушения Каховской ГЭС расходятся. Но большинство признают, что в результате будут затоплены несколько десятков поселений до Антоновского моста, включая Херсон, а вода будет выливаться долго.
Академик Владимир Тетельмин рассказал «Известиям», что такую плотину, как Каховская, сложно разрушить. Однако в случае, если это все-таки случится, разрушительная волна на скорости 50 км/ч дойдет до самого Херсона. По расчетам экспертов, если вода пойдет по нижней части Днепра, то уровень поднимется на 1–1,5 м, повредив инфраструктуру и поля, а также напугав лесных животных.
Разрушения коснутся как левого берега, так и более высокого правого берега Днепра. Чтобы уменьшить масштабы возможной катастрофы, воду на Каховской ГЭС начали сбрасывать заранее.
Российские военнослужащие на территории Каховской ГЭС
Вторым следствием станет отсутствие сухопутной переправы между правым и левым берегом Днепра на 200 км вокруг. Через гидротехнические сооружения ГЭС проложены железная дорога и автомагистраль, по которой до недавнего времени осуществлялся проезд и работал гуманитарный коридор, а сегодня идут поставки для российской армии.
Третьим следствием станут сложности с поставкой воды в Днепропетровскую и Запорожскую области, ведь все причальные сооружения и водозаборы из-за обмеления окажутся на берегу.
При этом эксперты не видят угрозы для Запорожской АЭС, которая находится выше по течению. Все три контура системы охлаждения станции работают изолированно, а значит, вода для охлаждения энергоблоков на станции не исчезнет.
Значение Каховской ГЭС для Крыма
Главным последствием критической аварии на Каховской ГЭС станет дефицит воды для Крыма. В настоящее время благодаря Северо-Крымскому каналу на полуостров ежедневно поступает до 2 млн куб. м воды — в основном для сельскохозяйственных работ.
Вид на участок Северо-Крымского канала около города Красноперекопск
В случае аварии без воды окажутся Симферополь, Феодосия, Керчь и даже Севастополь.
Сколько раз обстреливали Каховскую ГЭС
Станция подвергается регулярным обстрелам с начала СВО. ВСУ ракетами пытаются разрушить шлюзы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. В результате обстрелов три из шести агрегатов Каховской ГЭС вышли из строя.
В ночь на 24 октября в ГЭС попали три ракеты ВСУ, а наиболее мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди.
Разрушения на территории Каховской гидроэлектростанции
По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, в сутки на город Новая Каховка в 5 км от ГЭС и на саму станцию прилетает до 120 ракет, из которых большинство — американские HIMARS. Большую часть удается отразить системам ПВО.
По оценкам, сосредоточенный огонь имеющимися у ВСУ средствами, может вызвать прорыв дамбы уже на вторые-третьи сутки даже при учете работы российских ПВО.
Зачем эвакуируют жителей Херсона
Угроза разрушения Каховской ГЭС вынудила МЧС организовать эвакуацию 60 тысяч мирных жителей с правого на левый берег Днепра. Решение вывозить людей было принято после того, как стало известно о планах Украины взорвать плотину Каховской ГЭС.
Эвакуированные жители Херсона на железнодорожной станции Джанкой в Крыму
Вот что сказал об этом в интервью генерал Сергей Суровикин: «У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. В этих условиях нашей первоочередной задачей являются сохранение жизни и здоровья мирных граждан».