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Россия распространила в СБ ООН письмо о ситуации вокруг Каховской ГЭС

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Фото: РИА Новости
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Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Украины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в пятницу, 21 октября, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

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«Пользуясь индульгенцией на любые преступные деяния, выданной западными кураторами, режим Зеленского последовательно наносит удары по гражданской инфраструктуре своих бывших территорий. ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области. В сутки прилетает до 120 ракет», — говорится в заявлении.

Небензя сообщил, что российская сторона преследует целью призвать руководство ООН предотвратить «эту чудовищную провокацию». Он указал: большинство ракет, прилетающих на территорию Новой Каховки и городской ГЭС — американские HIMARS. При этом киевский режим нацеливает их специально на Каховскую дамбу, чтобы пробить ее и вызвать повышение уровня воды, которое может вызвать затопление близлежащих территорий.

При таком сценарии, по словам постпреда, могут погибнуть тысячи мирных людей и пострадать тысячи домостроений.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. По его словам, власти региона принимают все меры, чтобы этого не произошло.

Руководство Херсонской области запланировали вывезти из правобережной части Херсонщины на левый берег Днепра и в другие регионы России около 50–60 тыс. человек на фоне участившихся атак ВСУ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что введение военного положения на территории Херсонской области упростит военнослужащим выполнение боевых задач.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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