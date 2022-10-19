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Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области

Власти Херсонской области планируют вывести на левый берег Днепра около 50–60 тыс. жителей

Сальдо заявил об организованном перемещении гражданского населения на левый берег Днепра
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Власти Херсонской области планируют вывезти из правобережной части Херсонщины на левый берег Днепра и в другие регионы России около 50–60 тыс. человек. Об этом 19 октября сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

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По его словам, сейчас в речном порту Херсона уже стоят катера с людьми, готовыми отправиться на левый берег.

Всего перемещение жителей займет порядка шести дней, уточнил Сальдо. По его словам, «напряженности» в городе нет.

Ранее в этот день замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают технику к Херсонской области. По его словам, на подступах к региону находятся несколько десятков тысяч солдат ВСУ.

Также 18 октября Сальдо заявил, что в регионе существует опасность затопления территории правобережной части, так как вооруженные формирования Украины (ВФУ) планируют разрушить плотину Каховской ГЭС.

Сальдо добавил, что украинские боевики начали стягивать силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, Киев готовит для Херсона участь Донбасса, который подвергается ежедневным обстрелам.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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