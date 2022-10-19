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Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области
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Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области

Стремоусов заявил о стягивании силы и техники ВСУ к Херсонской области
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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают технику к Херсонской области. Об этом 19 октября сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Несколько десятков тысяч сейчас находятся на подступах к Херсонской области, так же как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что техника стягивается», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Накануне в своем Telegram-канале Стремоусов также заявил о возможном переходе Украины в наступление на Херсон. В связи с этим он рекомендовал мирному населению эвакуироваться. Он также заверил, что город не будет сдан.

Также 18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе существует опасность затопления территории правобережной части, так как вооруженные формирования Украины (ВФУ) планируют разрушить плотину Каховской ГЭС.

Сальдо добавил, что украинские боевики начали стягивать силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, Киев готовит для Херсона участь Донбасса, который подвергается ежедневным обстрелам.

17 октября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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