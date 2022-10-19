Власти Херсонской области допустили попытки Украины перейти в наступление

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил возможность перехода Украины в наступление в регионе. Об этом он сообщил в видео, размещенном в Telegram 18 октября.

По его словам, имеющиеся данные указывают, что в ближайшее время украинские радикалы могут усилить наступление. В этой связи Стремоусов советует мирному населению избегать районы ведения боев, не подвергать жизнь риску.

«Не исключены обстрелы города Херсона и правобережной части Херсонской области. <...> Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим», — сказал он.

В этот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе существует опасность затопления территории правобережной части, так как Вооруженные формирования Украины (ВФУ) планируют разрушить плотину Каховской ГЭС.

Он отметил, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления, однако Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.

Сальдо добавил, что украинские боевики начали стягивать силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, Киев готовит для Херсона участь Донбасса, который подвергается ежедневным обстрелам.

Также Кирилл Стремоусов сообщил о том, что подразделения ВФУ пытаются безуспешно искать уязвимые места в обороне региона. А 17 октября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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