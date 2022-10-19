Стояние на Днепре: в Минобороны не исключили принятия «непростых решений» под Херсоном

В районе Херсона киевский режим собирается вести боевые действия запрещенными методами, заявил Сергей Суровикин в своем первом интервью в ранге командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО. По его словам, в этой области сейчас сложилась весьма непроста ситуация. Готовится массированный ракетный удар не только по Херсону, но и по плотине Каховской ГЭС . Российская армия готова обеспечить безопасный выезд населения. Эксперты отмечают, что эвакуация не только поможет защитить город от обстрелов, но и позволит подготовиться к обороне. Генерал также заявил, что в СВО хорошо зарекомендовали себя российская авиация, беспилотники и ПВО и впервые привёл статистику их применения.

Запрещенные методы

В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднён подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил 18 октября в интервью телеканалу «Россия 24» командующий Объединённой группировки войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

По его словам, попадания реактивных снарядов HIMARS повреждили Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения.

— У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей, — сообщил Сергей Суровикин. — Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.

Генерал заявил, что этих условиях первоочередной задачей становится сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения. Дальнейшие планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.

Стояние на Днепре 1 Эвакуация гражданских лиц Фото: РИА Новости/Максим Захаров

— Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих, будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений, — заявил Сергей Суровикин.

Вечером того же дня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организации перемещения гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра из-за угрозы крупномасштабного наступления.

— Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу, — заявил Владимир Сальдо.

Об эвакуации самого Херсона областные власти не заявили. Для его жителей сохраняется рекомендация добровольно на время выехать в более безопасные регионы.

— Главная проблема обороны Херсонской области в её отрезанности от путей снабжения, — пояснил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — После повреждения всех ведущих туда мостов снабжение и населения, и группировки повисло на паромах, по которым тоже ВФУ регулярно пытаются наносить удары. Эвакуация населения не только поможет его защитить от обстрелов, но и позволит отдать приоритет военным грузам, лучше подготовиться к обороне. Н е сомневаюсь, что Херсон никто сдавать не собирается. И даже если в степных районах области у украинцев будут сейчас какие-то успехи, они окажутся временными после того, как завершится развёртывание мобилизованного резерва российской армии.

«Бережем каждого солдата»

Сергей Суровикин охарактеризовал обстановку в зоне проведения специальной военной операции как напряженную.

— Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений, — уточнил он.

По его словам, украинский режим стремится прорвать российскую оборону. Для этого ВФУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы, а для предотвращения бегства украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.

Стояние на Днепре 2 Военнослужащий ВФУ Фото: Соцсети

— Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными , — сказал генерал.

Также он рассказал, что российская армия использует другую стратегию.

— Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично "перемалываем" наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения , — объяснил Суровикин.

Также он сообщил, что Объединенная группировка войск наращивает боевой и численный состав соединений, создает резервы, оборудует оборонительные рубежи и позиций по всей линии боевого соприкосновения.

Авиация в бою

Сергей Суровикин заявил также, что СВО подтвердила эффективность российской авиации и средств ПВО.

— В ходе операции экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тыс. боевых вылетов. Ими применено свыше 7 тыс. управляемых авиационных средств поражения , — отметил он.

Беспилотной авиацией с 24 февраля выполнено более 8 тыс. вылетов, а ударными дронами уничтожено более 600 объектов ВФУ.

Во вторник Вооруженные силы России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетической системы Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства.

Стояние на Днепре 3 Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Все назначенные объекты поражены, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В списке атакованных объектов — станция космической связи Центра правительственной связи Украины недалеко от села Палиевка в Одесской области. Около села Петропавловка в ДНР была поражена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, после взрывов в одном из крупнейших районов Киева начались перебои со светом. На кадрах, которые публикуют очевидцы в соцсетях, видно, что над столицей Украины поднимается густой дым. Городские власти заявили о поражении объектов критичной инфраструктуры в Деснянском районе города. Чуть позже появились видео с пожаром на крупнейшей киевской ТЭЦ-6.

В Днепропетровске горела Приднепровская ТЭС. Местные власти сообщили, что некоторые районы областного центра, а также Синельниково и Васильковки остались без электроснабжения.

Столб черного дыма поднялся над Житомиром. Городские власти сообщили, что населенный пункт остался без электричества и воды. Власти Кривого Рога сообщили о сильном взрыве в северной части города. После взрыва в Харькове пропало электричество и перестало работать метро. Отключение электричества зафиксировано в Николаеве и частично в области.

Важно, что Вооруженные силы наносят удары методично, атаки не были единоразовыми, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В последние дни наши силы работали в основном дронами-камикадзе, а во вторник к ним массово добавили крылатые ракеты, — рассказал он «Известиям». — Тактика достаточно эффективная. Мы раздергиваем противовоздушную оборону противника БПЛА, а по особо важным объектам наносим удары крылатыми ракетами. С такой методичной работой мы за месяц-полтора серьезно нарушим энергетическую систему Украины, что безусловно скажется на боеспособности формирований противника.

Уничтожение дальнобойных комплексов противовоздушной обороны в последние дни говорит о том, что борьбу с ПВО Украины сейчас ведут серьезно , отметил эксперт.

Стояние на Днепре 4 БПЛА «Герань-2» Фото: rus-bel.online

— Заметно повысить эффективность борьбы с комплексами ПВО могли бы дроны типа «Герани», оснащенные блоком поиска РЛС, — считает Владислав Шурыгин. — Отбиться от роя таких БПЛА было бы невозможно. Это было бы идеальное оружие.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что администрация президента пока не издавала указ о завершении мероприятий по частичной мобилизации по всей России.

Он напомнил, что Минобороны РФ установило для каждого региона свои показатели, а субъекты сообщают об их выполнении.

— Таким образом, сам процесс этой частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа, то на настоящий момент его нет, мы будем вас информировать , — уточнил пресс-секретарь президента.

Напомним, количество мобилизованных в РФ не может превышать 300 тыс. человек, поскольку именно такое число закреплено в указе президента России.

Освободили Горобьевку

На купянском направлении Воруженные силы России перешли в наступление и овладели селом Горобьевка в Харьковской области. В ходе атаки они нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины , сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской области также была сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВФУ, усиленной танками. Противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На краснолиманском направлении штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВФУ сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец . Уничтожено 46 военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами, рассказали в военном ведомстве.

На николаево-криворожском направлении подразделения ВФУ пытались прорывать оборону российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области. Атака противника отражена. Огнем артиллерии подразделения ВФУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Всего за сутки на данном направлении было уничтожено более 90 военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Стояние на Днепре 5 Работа расчета артиллерии ВС РФ Фото: РИА Новости

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили в районе города Запорожье пункт управления объединенной группировки войск ВФУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра» , а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 132 района сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы разбиты две артиллерийские батареи ВФУ и взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Также уничтожено три склада боеприпасов и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США, заявили в Минобороны.

Войска ПВО РФ за сутки сбили 10 беспилотных летательных аппаратов.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотных летательных аппаратов, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Артиллерия поддержит

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Сержант Владислав Дягилев с боевыми товарищами поддерживал одно из подразделений артиллерийским огнем. Благодаря его профессиональным навыкам, а также слаженности работы всего экипажа боевой машины, был уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс, два автомобиля и до 20 боевиков . После этого Дягилев вывел боевую машину в безопасный район, сохранив технику и жизни своего расчета, рассказали в военном ведомстве.

Старший сержант Денис Рябенко выполнял задачи по артподдержке мотострелковых подразделений. Отражая контратаки, Денис прицельным огнем самоходной гаубицы уничтожил склад с боеприпасами и до 20 боевиков.

Стояние на Днепре 6 Самоходная артиллерийская установка Фото: ТАСС/Спринчак Валенти

— Смелость, отвага и профессионализм Дениса Рябенко позволили нанести существенный урон украинским подразделениям и лишили их возможности наступать, — рассказали в российском военном ведомстве.

Ефрейтор Сергей Николаев обнаружил вражескую диверсионно-разведывательную группу на пути следования колонны российских десантников. Одним из первых вступив в бой с противником, Сергей уничтожил пять диверсантов . Боевики отступили, понеся потери.