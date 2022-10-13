Связанные одной целью: почему России важен Крымский мост

Четыре года назад Крымский мост связал полуостров с континентальной Россией. О том, сколько раз его пытались построить и какие исторические события с ним связаны — в материале «Известий».

Самый крупный в России

Крымский мост соединяет Таманский полуостров Краснодарского края с Керченским полуостровом в Крыму. Протяженность трассы 19 км, он возвышается над водой на 35 метров — это самый крупный мост в России и в Европе . Дорога проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, огибая с севера мыс Ак-Бурун. Она состоит из четырех автомобильных полос, по две в каждую сторону, и двух железнодорожных путей. Пешеходной зоны у переправы нет. Конструкцию моста поддерживают 595 авто- и железнодорожных опор, его украшают две арки длиной 227 метров.

Цифры и факты:

самый протяженный мост в России, длина конструкции — 19 км;

в день по мосту могут проехать до 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов;

изменение погоды контролируют семь метеостанций;

фундамент рассчитан на землетрясение магнитудой до 9,0;

расчетный срок службы моста — 100 лет;

на территории было обезврежено более 700 взрывоопасных предметов, оставшихся со времен ВОВ, из них — 14 фугасных бомб;

во время стройки в грунте нашли до 100 тыс. археологических артефактов;

название переправы в 2017 году выбирали всероссийским голосованием;

у переправы есть пушистый талисман — рыжий кот Мостик.

Три попытки наведения мостов

Одними из первых о мосте между Керчью и Таманью задумались британцы в период Ост-Индской компании . В 1870 году Siemens по заказу англичан проложила по дну Керченского пролива отрезок Индоевропейского телеграфа для быстрой и качественной связи Лондона с Калькуттой. В дальнейшем планировалось пустить железную дорогу из Лондона в Дели и в рамках проекта возвести через Керченский пролив большой мост . Но стройка показалась англичанам слишком дорогой, и от нее отказались.

В 1903 году связать Крым и Краснодарский край захотел российский император Николай II. Мост должен был стать частью железной дороги, которая позволила бы круглый год вывозить товары с Таманского полуострова. Было разработано два маршрута, северный и южный. Первый проходил в районе нынешней паромной переправы, а второй во многом совпадает с расположением моста. Реализовать строительство Николаю II помешали Первая мировая война и дальнейшие политические катаклизмы.

Вторая мировая война не позволила воплотить идею уже Иосифу Сталину, который задумывал реконструкцию железных дорог от Херсона до Поти. Для строительства у Германии — как у наиболее индустриально развитой страны 1930-х годов — даже заказали необходимые металлоконструкции.

Следующую попытку в дни Второй мировой войны осуществили немцы . Блокировав Крым, они в 1943 году пустили до Тамани канатную дорогу и начали строить ж/д мост, используя свои же, заказанные Сталиным металлоконструкции. Крымская наступательная операция 1994 года, завершившаяся освобождением Севастополя, прервала этот проект. Немцы взорвали недостроенный мост при отступлении , а наскоро возведенная на руинах конструкция советских инженеров просуществовала всего три месяца и была разрушена льдами Азовского моря.

После войны на этом месте организовали паромную переправу, строительство моста было отложено на десятилетия. С середины 2000-х проекты регулярно обсуждались совместно российскими и украинскими властями.

Присоединение Крыма и торжественное открытие на «КамАЗе»

Вновь о строительстве надежного сообщения с Крымом заговорили после вхождения полуострова в состав России. Указ об этом в марте 2014 года подписал президент РФ Владимир Путин. В январе 2015 года была детально проработана концепция транспортного перехода. К этой работе привлекли широкий круг экспертов. Подрядчиком проектирования и строительства моста стал «Стройгазмонтаж». В его возведении участвовали ведущие мостовики страны.

Стройка началась в 2016 году. При этом автомобильную часть построили меньше чем за 2,5 года и сдали на 7 месяцев раньше срока . В пиковые месяцы на строительстве круглосуточно трудилось более 14 тыс. инженеров и рабочих одновременно.

Движение по автомобильной дороге, ставшей частью трассы А-290 (Керчь—Новороссийск), открыли утром 16 мая 2018 года. Первым во главе колонны строительной техники и за рулем «КамАЗа» проехал президент России Владимир Путин.

Железнодорожную ветку сдали в декабре 2019 года , она стала частью линии Багерово—Вышестеблиевская. Перед церемонией открытия Путин осмотрел мост из кабины машиниста, а затем через переправу прошел поезд № 7/8 «Таврия», возродивший историческое сообщение Санкт-Петербург — Севастополь. Сегодня в Крым ходят пассажирские поезда из 11 городов.

После открытия мост стал главным транспортным узлом между Крымом и континентальной Россией. За четыре года Керченский пролив пересекли свыше 21 млн автомобилей.

В 2021 году обе арки Крымского моста засияли цветами флага России. Ночью подсветку обеспечивают более трех тысяч диодов.

В августе 2022 года на Крымском мосту был зафиксирован рекорд суточного автомобильного трафика: за сутки 15 августа 2022 года по мосту в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей.

Рыжий талисман и народное название

Найденный на стройплощадке в самом начале работ котенок, о котором написали в СМИ, неожиданно стал талисманом Крымского моста. На стройке кот Мостик «руководил» собственным отделом — «Котмостнадзором». У кота есть популярный аккаунт ВКонтакте, а 20 метровый рисунок с животным украшает одну из опор моста. Сегодня кот живет в Симферополе в редакции крымской газеты.

Название моста выбирали в 2017 году Всероссийским онлайн-голосованием. Среди популярных версий помимо «Крымского моста» были «Мост Дружбы», «Мост воссоединения» и «Керченский мост».

Авария 8 октября 2022 года

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова был подорван грузовик. В результате трагедии погибли минимум четыре человека, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. Движение по мосту было частично восстановлено в тот же день.

В России инцидент квалифицировали как теракт, а заказчиками, авторами и исполнителями диверсии признали украинские спецслужбы. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что подготовка теракта осуществлялась не только украинскими спецслужбами, но и гражданами России и зарубежных государств. Указом президента, на ФСБ возложили полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.