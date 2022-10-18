Сальдо указал на стягивание сил ВСУ на николаевском и криворожском направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать свои силы на николаевском и криворожском направлениях. Об этом 18 октября рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Мы с вами все знаем, что Украина объявила России тотальную войну. И сейчас накапливает огромные силы на николаевском и криворожском направлениях. Со своей стороны российская армия тоже накапливает силы, чтобы противостоять возможному контрнаступлению», — рассказал он.

Он напомнил о том, как тяжело переносит ежедневные обстрелы Донбасс, сколько гибнет невинных людей от артиллерийских и ракетных обстрелов мирных городов.

«Подобную участь Киев готовит и для Херсона», — отметил Сальдо.

Ранее 18 октября заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, что подразделения ВСУ пытаются безуспешно искать уязвимые места в обороне региона.

В этот же день пресс-служба администрации Новой Каховки сообщила о том, что в результате обстрела города со стороны ВСУ погибло два человека и еще один с осколочными ранениями был доставлен в городскую больницу.

Накануне, 17 октября, Стремоусов заявил, что ВСУ за последние полтора месяца потеряли около 320 танков и 9,8 тыс. военных на херсонском направлении. При этом он отметил, что ситуация полностью контролируется Министерством обороны РФ и Росгвардией, Херсону ничего не угрожает.

До этого, 14 октября, Стремоусов заявил, что власти Херсона рекомендуют жителям выехать в другие регионы РФ для обеспечения маневренности военных во время зачистки территории от ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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