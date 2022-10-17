Артиллерия союзных войск поддерживает наступление на Авдеевском направлении. Здесь у противника наиболее подготовленная и развитая сеть оборонительных укреплений. Но тяжелая артиллерия союзных сил уверенно уничтожает ее. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях артиллеристов 1-й Славянской бригады, узнали, почему в ходе специальной военной операции крайне эффективными оказались уже снятые с вооружения пушки-гаубицы Д-20, а также как бороться с американскими М777.

Артиллерийское давление

— Авдеевское направление, проламываем фронт! Подавляем огневые позиции, стираем блиндажи, разбираем окопы, — улыбаясь, поясняет свои задачи офицер 1-й Славянской бригады с позывным «Хохол».

На его бронежилете большая нашивка с надписью «ландшафтный дизайнер» и перекрещенными стволами пушек. За спиной у него хорошо окопана гаубица Д-20 калибра 152 мм.

Новая тактика союзных сил на Авдеевском направлении основана на артиллерийском давлении. Эти подразделения лишают противника его основного преимущества — подготовленных оборонительных позиций. И только после успеха артиллеристов пехота продвигается вперед.

Именно по такой схеме проходило освобождение поселка Пески, а сейчас идут бои в Первомайском. А вот от классического продвижения за огневыми валами сейчас союзники постепенно отказываются. Насыщенность средствами беспилотной разведки позволяет вести прицельный огонь и поддерживать продвижение пехоты, получая цели практически в режиме онлайн.

Кроме того, союзные силы быстрыми массированными ударами постоянно готовой артиллерии отражали и попытки противника вести контрнаступление. Поэтому на фронте в Донецкой Республике классическая ствольная артиллерия пока остается господствующим огневым средством.

Позиции артиллеристов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

А пушки здесь тихие

Добраться до позиций артиллерии 1-й Славянской бригады оказалось не так уж и просто. Мы оставляем машину на дороге. Дальше наш путь ведет в лес. Места кажутся тихими и спокойными. Но вдруг недалеко от нас раздается артиллерийский выстрел. Артиллеристы-«славяне» выполняют очередную задачу и отправляют свои снаряды по украинским позициям на Авдеевском направлении.

Вышедший из канала ствола снаряд пролетает над нашими головами. Удивительно, но в этот момент он издает звук, похожий на рокотание двигателя реактивного самолета, который летит на большой высоте. Еще пара секунд — и боеприпаса уже не слышно. Но тут же в небе его сменяет другой снаряд. Орудия союзных сил работают всего несколько минут. Их расчеты выполнили поставленную задачу, и лес снова становится тихим и спокойным. Опять уже ничего не напоминает о боях.

До позиции 152-миллиметровой гаубицы Д-20 нам приходится идти по разбитой грунтовке. Несколько раз мы проваливаемся в грязь по голень. Видно, что по дороге идет активный трафик. Но мы не видим даже признаков автомобилей и артиллерийских тягачей. Вся техника тщательно спрятана.

Наконец мы доходим до нашей точки назначения. Огневая позиция укрыта так, что даже на расстоянии в несколько метров мы не можем рассмотреть зеленую «тушку» многотонного орудия.

Позиции артиллеристов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Расчет гаубицы постарался на совесть. Они не только замаскировали свою позицию, но и откопали надежное укрытие. Также бойцы своими силами сделали полноценный блиндаж, где они не только прячутся от ответного огня противника, но и безопасно проживают недалеко от своей гаубицы. Так что «славянские» артиллеристы готовы наносить удары по противнику 24 часа в день семь дней в неделю.

Раньше, как и большинство артиллеристов в ДНР, подразделения Славянской бригады работали с орудиями Д-30 калибра 122 мм. Но в ходе СВО произошел переход на единый, более могущественный калибр 152 мм. Конечно, «гаубичники» несколько потеряли в мобильности. В процессе перехода им даже пришлось заняться автотюнингом, улучшая свои штатные грузовики для работы с более тяжелыми орудиями. Но при этом упростилось снабжение единым боеприпасом, выросла дальность огня и разрушительная мощь при борьбе с укреплениями.

Полученные из резерва советские орудия Д-20 были рассчитаны на уничтожение подготовленных линий позиционной обороны. В Советской армии их даже неофициально называли «осадными». Поэтому на Авдеевском направлении эти ветераны действуют в тех условиях, для которых и создавались.

Огонь по цели

Пока мы разговариваем с расчетом, приходит огневая задача. Беспилотная разведка союзных сил обнаружила позиции украинских националистов. Теперь надо поразить цель как можно быстрее.

— Орудие к бою! — громко говорит командир.

Позиции артиллеристов Фото: НМ ДНР

Действия расчета поражают своей скоростью и четкостью. Местами это напомнило работу техников гоночных команд «Формулы-1» на пит-стопах. Пока одни бойцы снимают маскировку, другие уже готовят гаубицу и боеприпасы к работе. В это же время командир орудия по радиостанции получает всю необходимую информацию.

Снаряд для Д-20 весит почти 50 кг. Бойцы одеты в бронежилеты и защитные шлемы. Но они всё равно работают с боеприпасами с легкостью и даже определенным изяществом.

Звучит команда «Огонь!», и первый снаряд уходит к цели. С момента получения задачи прошла всего пара минут. Командир орудия напряженно ждет, когда поступят корректуры. Рация оживает, и старший офицер на батарее передает необходимые данные. Наводчик орудия вносит поправки. Дальше уже дело техники. За несколько секунд выпущено несколько снарядов.

— Цель поражена, — сообщают по радиостанции.

Расчет с задачей справился, теперь нужно также оперативно замаскироваться и ввести гаубицу в режим ожидания.

Война систем

В ходе специальной военной операции впервые произошло прямое полномасштабное столкновение двух артиллерийских школ — советской и западной.

Позиции артиллеристов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Сталкивался с западной артиллерией, и ответка прилетала… Против М777 (американские гаубицы. — «Известия») мы не попрем. Дальности не хватит. Мы по минометам противника работаем, — рассказывает о контрбатарейной борьбе «Хохол».

По словам нашего собеседника, против «трех топоров» обязательно выделяют гаубицы «Мста» или «Гиацинты», которые работают в режиме контрбатарейной борьбы.

Сейчас у артиллерии противника преимущество в дальности и точности огня. У россиян подавляющее господство в плотности огня на километр линии фронта. Кроме того, важным в длительных боях оказалось и то, что советские артиллерийские системы значительно более стойкие на износ.

В итоге грамотные артиллерийские командиры могут реализовать преимущество, применяя тактические приемы, основанные на численном превосходстве.

Уже неоднократно отмечалось, что артиллерия работает в зоне СВО с многократным превышением расчетных норм по количеству выстрелов. И тяжелые стволы Д-20 переносят такие перегрузки значительно лучше, чем более позднее вооружение. Конечно, системы орудий требуют постоянного обслуживания, и расчетам прибавилось работы, особенно в летнюю жару. Но «нулевые» стволы, которые снимались с хранения без настрелов, пока радуют артиллеристов и выдают хорошую точность.

Позиции артиллеристов Фото: НМ ДНР

Интересно, что когда на Украине пытались перейти с советского калибра 152 мм на натовский 155 мм, то не смогли освоить производство стволов орудий. Поэтому украинские гаубицы снабжены «расточенными» стволами от советских Д-20, которые можно узнать по характерному устройству дульного тормоза.

Союзные артиллеристы непрерывно работают и уничтожают позиции и технику украинских вооруженных формирований. «Огневая кувалда» медленно, но уверенно продавливает оборону ВФУ. Но впереди у артиллерийских подразделений 1-й Славянской бригады еще много задач.