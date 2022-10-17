Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Мир
Экономист предрек распад Евросоюза из-за действий Германии
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Экономика
Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России
Мир
ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных
Авто
Рынок подержанных автомобилей в сентябре сократился на 20%
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Мир
Политолог назвал возможную замену Лиз Трасс на посту премьера Британии
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
В ЛНР заявили о понимании Украиной неминуемой сдачи Артемовска
Общество
СК проверит данные о вербовке СБУ подростков для совершения терактов
Сюжет:

ВСУ потеряли около 320 танков и 9,8 тыс. военных на херсонском направлении за полтора месяца

Власти Херсонской области: ВСУ потеряли около 320 танков и 9,8 тыс. военных на херсонском направлении за полтора месяца
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние полтора месяца потеряли около 320 танков и 9,8 тыс. военных на херсонском направлении. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Система сдержки: российские войска стабилизировали фронт под Херсоном
В ДНР союзные силы освободили село Зайцево, а ВФУ понесли серьезные потери

«Только по сводкам Минобороны <…> укронацисты потеряли около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 как раз вот этих пикапов с пулеметами, <...> 36 самолетов и семь вертолетов. Суммарно более 1590 единиц техники, это только лишь на херсонском направлении. И примерно около 9,8 тыс. кадровых военных, наемников потеряли убитыми», — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Стремоусова, ситуация на херсонском направлении полностью контролируется министерством обороны РФ и Росгвардией, Херсону ничего не угрожает.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

16 октября Стремоусов заявил, что надежды Киева по наступательной операции в Херсонской области разрушены. Он подчеркнул, что благодаря российским войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского «укронацисты были разбиты на херсонском направлении».

До этого, 15 октября, замглавы администрации региона заявил, что российская армия не позволила украинским военным перейти в наступление на бериславском направлении в Херсонской области. По его словам, армия РФ полностью отразила попытку прорыва.

13 октября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако попытка атаки была сорвана российскими военными. Так, по позициям ВСУ были нанесены удары из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка украинский армии, пять боевых машин пехоты и более 20 националистов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022