Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние полтора месяца потеряли около 320 танков и 9,8 тыс. военных на херсонском направлении. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Только по сводкам Минобороны <…> укронацисты потеряли около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 как раз вот этих пикапов с пулеметами, <...> 36 самолетов и семь вертолетов. Суммарно более 1590 единиц техники, это только лишь на херсонском направлении. И примерно около 9,8 тыс. кадровых военных, наемников потеряли убитыми», — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Стремоусова, ситуация на херсонском направлении полностью контролируется министерством обороны РФ и Росгвардией, Херсону ничего не угрожает.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

16 октября Стремоусов заявил, что надежды Киева по наступательной операции в Херсонской области разрушены. Он подчеркнул, что благодаря российским войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского «укронацисты были разбиты на херсонском направлении».

До этого, 15 октября, замглавы администрации региона заявил, что российская армия не позволила украинским военным перейти в наступление на бериславском направлении в Херсонской области. По его словам, армия РФ полностью отразила попытку прорыва.

13 октября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако попытка атаки была сорвана российскими военными. Так, по позициям ВСУ были нанесены удары из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка украинский армии, пять боевых машин пехоты и более 20 националистов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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