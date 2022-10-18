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Два человека погибли в результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке

ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке, два человека погибли, один ранен
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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Украинские военные нанесли ракетный удар по стадиону в Новой Каховке Херсонской области во вторник, 18 октября. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

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«В результате ракетного удара на стадионе «Энергия» погибли два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу», — сказано в сообщении, опубликованное в Telegram-канале.

На стадионе повреждена трансформаторная подстанция, есть утечка трансформаторного масла, над устранением аварии работает бригада Херсонобленерго.

«Это первый обстрел территории стадиона «Энергия» за всё время боевых действий», — добавили в администрации.

Ранее во вторник в Новой Каховке прогремело 10 новых взрывов, работала система противовоздушной обороны (ПВО). Первые четыре воздушных взрыва пришлись на 13:40 (совпадает с мск), шесть последующих — в течение еще нескольких минут.

В ночь на 18 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS («Хаймарс»). Обстрел произошел около 2:00. Ни одна из шести выпущенных ракет не достигла своей цели благодаря работе систем ПВО.

Украинские военнослужащие продолжают обстреливать Херсонскую область после вхождения региона в состав Российской Федерации. В нескольких населенных пунктах разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.

Заместитель врио губернатора области Кирилл Стремоусов заявил, что власти Херсона рекомендуют жителям выехать в другие регионы РФ для обеспечения маневренности военных во время зачистки территории от ВСУ.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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