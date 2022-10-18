Власти Новой Каховки сообщили о как минимум 10 взрывах и работе ПВО
В Новой Каховке Херсонской области прогремело 10 новых взрывов, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в администрации города.
«В Новой Каховке звучит сирена воздушной тревоги. Первая за сегодня. Работает ПВО», — говорится в Telegram-канале городской администрации
Уточняется, что первые четыре воздушных взрыва были зафиксированы в 13:40 (совпадает с мск), еще шесть — в течение последующих нескольких минут.
Ранее в этот день сообщалось, что в ночь на вторник Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались обстрелять Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS («Хаймарс»). Обстрел произошел около 2:00. Ни одна из шести выпущенных ракет не достигла своей цели благодаря работе систем ПВО.
До этого более десяти взрывов прогремело в Новой Каховке 16 октября. Три взрыва раздалось в городе также 14 октября.
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