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В Новой Каховке Херсонской области прогремели три взрыва

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Три воздушных взрыва прогремели в городе Новая Каховка Херсонской области. Об этом в пятницу, 14 октября, заявила администрация города в своем Telegram-канале.

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«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Пятая... Работает противовоздушная система безопасности (ПВО): 3 воздушных взрыва», — указано в сообщении.

Ранее в пятницу замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что власти Херсона рекомендуют жителям выехать в другие регионы РФ для обеспечения маневренности военных во время зачистки территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинская армия ведет обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.

13 октября сообщалось, что в Херсоне прогремели шесть воздушных взрывов. Предположительно, сработала система ПВО. Следов от противоракет в небе не было видно.

Днем ранее в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан. В тот же день сообщалось о по крайней мере пяти взрывах в небе над Херсонской областью. Предположительно, сработала система ПВО. Официального подтверждения от местной администрации не поступало.

7 октября ВСУ обстреляли район Дарьевского моста в регионе, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетный удар пришелся по автобусу с мирными жителями, в результате пять человек погибли, еще пятеро пострадали.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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