В Херсоне прогремели шесть воздушных взрывов. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Предположительно, сработала система ПВО. Следов от противоракет в небе не было видно.

Днем ранее в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан. В тот же день сообщалось по крайней мере о пяти взрывах в небе над Херсонской областью.

7 октября ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетный удар пришелся по автобусу с мирными жителями, в результате пять человек погибли, пять пострадали.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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