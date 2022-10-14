Власти Херсона рекомендовали жителям выехать в другие регионы РФ

Власти Херсона рекомендуют жителям выехать в другие регионы РФ для обеспечения маневренности военных во время зачистки территории от ВСУ. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Никому не секрет, что обстрелы Херсонской области опасны прежде всего для мирного населения. Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины, во время зачистки территории от нацистов и западных наемников, администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что в Херсоне прогремели шесть воздушных взрывов.

Днем ранее в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.

12 октября сообщалось о по крайней мере пяти взрывах в небе над Херсонской областью. Предположительно, сработала система ПВО. Официального подтверждения от местной администрации не поступало.

В этот же день российская система противоздушной обороны вновь сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

В тот же день Стремоусов сообщил о том, что все атаки со стороны ВСУ в Херсонской области были отражены, на линии фронта без изменений. В тот же день источник «Известий» в экстренных службах сообщил о том, что в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».