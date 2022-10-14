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Власти Херсона рекомендовали жителям выехать в другие регионы РФ

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Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко
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Власти Херсона рекомендуют жителям выехать в другие регионы РФ для обеспечения маневренности военных во время зачистки территории от ВСУ. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Никому не секрет, что обстрелы Херсонской области опасны прежде всего для мирного населения. Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины, во время зачистки территории от нацистов и западных наемников, администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что в Херсоне прогремели шесть воздушных взрывов.

Днем ранее в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.

12 октября сообщалось о по крайней мере пяти взрывах в небе над Херсонской областью. Предположительно, сработала система ПВО. Официального подтверждения от местной администрации не поступало.

В этот же день российская система противоздушной обороны вновь сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

В тот же день Стремоусов сообщил о том, что все атаки со стороны ВСУ в Херсонской области были отражены, на линии фронта без изменений. В тот же день источник «Известий» в экстренных службах сообщил о том, что в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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