Реклама
Прямой эфир
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Экономика
Цена на газ в Европе опустилась почти до $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с июня
Мир
Немцы заметили признаки отчаяния у Зеленского после просьбы о поставке ПВО
Мир
Украинские военные попали в плен через 12 часов после прибытия на передовую
Мир
Блинкен заявил о важности мирового лидерства США для всеобщего блага
Армия
ВСУ потеряли до 50 военных и танк в боях в ЛНР за сутки
Мир
В США создали вариант COVID-19 с 80%-ной смертностью у мышей
Мир
WSJ сообщила, что немецкие следователи не определили причастных к взрывам на СП
Общество
В СК рассказали о ходе расследования падения самолета в Ейске
Общество
Освобожденные из украинского плена россияне вернулись на родину
Общество
В Ейске завершили разбор завалов на месте падения самолета
Происшествия
ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС
Сюжет:

ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные в ночь на вторник, 18 октября, вновь попытались обстрелять Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Херсонской области, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS («Хаймарс»). Все они были сбиты системами ПВО, рассказали журналистам в экстренных службах региона.

Система сдержки: российские войска стабилизировали фронт под Херсоном
В ДНР союзные силы освободили село Зайцево, а ВФУ понесли серьезные потери

Обстрел произошел около 2:00. Ни одна из шести выпущенных ракет не достигла своей цели благодаря работе систем ПВО.

Это далеко не первая попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелять Каховскую ГЭС. Так, об обстрелах сообщалось вечером 8 сентября, а также 5 сентября. В обоих случаях тогда тоже сработала система ПВО.

В ночь на 29 августа ВФУ нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС. За день до этого националисты четыре раза обстреляли Новую Каховку. Тогда были отмечены прилеты в центр города и район гидроэлектростанции. Во время обстрелов сработала система ПВО.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Ранее, с 23 по 27 сентября, в указанных регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к РФ высказалось большинство жителей.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022