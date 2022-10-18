ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС

Украинские военные в ночь на вторник, 18 октября, вновь попытались обстрелять Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Херсонской области, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS («Хаймарс»). Все они были сбиты системами ПВО, рассказали журналистам в экстренных службах региона.

Обстрел произошел около 2:00. Ни одна из шести выпущенных ракет не достигла своей цели благодаря работе систем ПВО.

Это далеко не первая попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелять Каховскую ГЭС. Так, об обстрелах сообщалось вечером 8 сентября, а также 5 сентября. В обоих случаях тогда тоже сработала система ПВО.

В ночь на 29 августа ВФУ нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС. За день до этого националисты четыре раза обстреляли Новую Каховку. Тогда были отмечены прилеты в центр города и район гидроэлектростанции. Во время обстрелов сработала система ПВО.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Ранее, с 23 по 27 сентября, в указанных регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к РФ высказалось большинство жителей.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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