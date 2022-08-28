Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли Новую Каховку. Об этом 28 августа заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

По его словам, были зафиксированы прилеты в центр города и район гидроэлектростанции. Во время обстрелов сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«После полудня в течение 30–40 минут было три обстрела, и сейчас тоже было выпущено несколько ракет по городу. Был четвертый обстрел, просто не такой значительный и масштабный. Бьют по ГЭС и городу. Выпущено было около 20 ракет. Успешно сработала система ПВО. Если бы не ПВО, то была бы катастрофа», — сказал глава ВГА «РИА Новости».

Серьезно пострадавших в результате ударов нет, в городе работают спасатели и взрывотехники.

Ранее в этот день Леонтьев подтверждал три обстрела со стороны ВСУ. По его словам, один из ударов был нанесен по территории завода «Сокол».

В субботу, 27 августа, также сообщалось об очередном ударе ВСУ по Каховке. Леонтьев при этом отметил, что значительное количество украинских ракет было уничтожено ПВО.

24 августа стало известно, что около 10 ракет выпущено по району Новой Каховки и ГЭС из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Уточнялось, что пострадавших и погибших среди гражданского населения нет.

Ранее, 13 августа, после ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну турбину станции. По словам замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсения Зеленского, шестой гидроагрегат станции был выведен из эксплуатации в целях безопасности, поскольку есть непосредственная опасность разлива масла из-за попадания и разлета осколков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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