Около 10 ракет выпущено по району Новой Каховки и ГЭС из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 24 августа сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

«Обстрел (района Новой Каховки и ГЭС) вроде бы завершен. Было около 10 ракет, HIMARS. Пострадавших и погибших среди гражданского населения нет», – приводит ТАСС слава замглавы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Ранее в этот же день глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

19 августа российская ПВО отразила ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ.

13 августа после ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну турбину станции. По словам замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсения Зеленского, шестой гидроагрегат станции был выведен из эксплуатации в целях безопасности, поскольку есть непосредственная опасность разлива масла из-за попадания и разлета осколков.

Он также предупредил, что повреждения, которые могут быть нанесены плотине гидроэлектростанции в результате обстрелов ВСУ, чреваты риском атомной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (АЭС). По словам замдиректора, ГЭС работает в аварийном режиме с первых дней боевых действий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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