Несколько дней вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреливают Каховскую гидроэлектростанцию из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Из-за этого уже остановлена одна турбина. Каковы дальнейшие последствия обстрелов стратегического объекта, корреспонденту «Известий» Ивану Литомину рассказали на предприятии.

Охраняющий предприятие российский военнослужащий рассказал и показал доказательства того, как ВФУ обстреливают ГЭС иностранными ракетами.

«Удары ракетами иностранного производства происходят с помощью наведения зарубежных спутников в обход ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.), так как у них нет таких возможностей и систем, которые смогли бы так точно наводить данные ракеты. На месте были найдены обломки от такой ракеты. На них указаны цифры и наименования иностранного производства», — показал он осколок одной из ракет.

13 августа после ракетных ударов ВФУ по Каховской ГЭС руководство приняло решение отключить одну турбину станции. Какие последствия это имеет для предприятия, рассказал замдиректора по реконструкции, исполняющий обязанности директора станции Арсений Зеленский.

«На данный момент в строю у нас три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре. Но в связи с тем, что есть непосредственная опасность разлива масла из-за попадания и разлета осколков, шестой гидроагрегат в целях обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации. Это нештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ потеряны. Работаем в очень опасном режиме. Конечно, боевые действия вблизи станции недопустимы. Это стратегический объект, который угрожает не только низовью Днепра, но и верховью, так как водозаборы Энергодарской атомной станции непосредственно запитываются с Каховского водохранилища», — пояснил он.

И.о. директора станции уточнил, что с начала боевых действий ГЭС работает в аварийном режиме. А для того чтобы ситуация на Каховской ГЭС стала угрозой для Запорожской атомной электростанции, она должна не только выйти из строя, должно произойти разрушение плотины. В этом случае неприятности могут привести к развитию ядерной катастрофы, если АЭС не сможет забрать нужное количество воды для охлаждения реакторов.

«Надеюсь, что этого не случится. При прекращении боевых действий на восстановление станции понадобится неделя. Остекление северного торца — тоже в течение недели. Крупных повреждений, к счастью, ГЭС пока не имеет, не считая гидроагрегата номер три, который сгорел в марте. Там непосредственно надо примерно полтора года на выполнение работ», — добавил он.

Ранее, после удара ВФУ по Каховской ГЭС, «Известия» показали кадры из машинного отделения станции.

«Здесь выбило стекла, осколки прилетели прямо в машинное отделение. Две турбины пришлось остановить, потому что осколки попали в резервуар с маслом и были предпосылки к возгоранию. Сейчас гидроэлектростанция работает в аварийном режиме», — рассказал корреспондент, уточнив, что дорожное полотно моста на Каховской ГЭС не повреждено. Движение транспорта по нему восстановлено.

12 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВФУ снова атаковали Новую Каховку, целясь по Каховской ГЭС. Обстрел станции велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Тогда же официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки. ПВО также сбила четыре снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха» по Херсонской области, и пять украинских беспилотников в Харьковской области и ДНР.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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