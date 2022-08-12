Украинские военные нанесли удар по Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали Новую Каховку в Херсонской области, целясь по Каховской ГЭС. Об этом 12 августа сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Как рассказал представитель местных властей, обстрел ГЭС велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«В целом ракетная атака отражена. Попадания были, но они не критичны», — цитирует Стремоусова «РИА Новости».

Известно, что мост Каховской ГЭС после обстрелов повреждений не получил.

Ранее в пятницу официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки. ПВО также сбила четыре снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха» по Херсонской области, и пять украинских беспилотников в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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