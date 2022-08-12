С высоких позиций: как беспилотники помогают бороться с артиллерией ВСУ
В российском Минобороны 11 августа рассказали о серьезных потерях, которые понесли две механизированные бригады ВСУ в боях с союзными силами. По данным ведомства, противник лишился половины личного состава. Авиация в этот день уничтожила украинский радар наведения зенитного комплекса С-300 и сбила в воздушном бою ударный вертолет Ми-24. Эксперты отмечают, что на передовой идет борьба с артиллерией противника, подавление которой необходимо для продвижения вперед.
Подавление артиллерии
Вооруженные силы России 11 августа продолжили наносить удары по боевым частям и военной инфраструктуре Украины.
— В результате активных наступательных действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, склад ракетно-артиллерийского вооружения, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 и 264 района сосредоточения войск, рассказали в военном ведомстве. В районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области взлетели на воздух восемь складов боеприпасов.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.
Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь»
— Борьба с артиллерией противника вышла сейчас на первый план по важности для прорыва укрепрайонов и ликвидации угрозы городам республик, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Как показывает опыт, ее подавление — обязательное условие для успешного наступления. Страны НАТО передали Украине множество артсистем, как советского производства, так и новейшие свои дальнобойные образцы. Это позволило Киеву частично восполнить потери, понесенные в предыдущие месяцы спецоперации, и продолжить сопротивление.
Бесценными для охоты на артсистемы оказались беспилотники. Они помогают находить артиллерию противника в тылу, где та скрывается после серии выстрелов. В таком случае она становится мишенью для ударов высокоточным оружием морского, наземного и воздушного базирования. Обнаруживают дроны вражеские орудия и прямо на позициях. Там по ним отрабатывают дальнобойные реактивные системы залпового огня. Современные БЛА подсвечивают лазерами цели для управляемых снарядов «Краснополь». Это оказалось одним из самых эффективных способов борьбы с украинской артиллерией. С их помощью удаётся поразить и буксируемые, и самоходные орудия. На передовой применяются также дроны-камикадзе, которые могут не только обнаружить, но и сразу поразить вражеское орудие, пока оно не поменяло позицию, рассказал эксперт.
Истребительная авиация ВКС России 11 августа в воздушном бою над Днепропетровской областью сбила вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.
Российские ПВО за сутки уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области, а также четыре снаряда реактивной системы залпового огня у города Лисичанск.
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.
Обстрел Запорожской АЭС
Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по объектам атомной энергетики, сообщили в Минобороны России. 11 августа подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населенного пункта Никополь из 152-мм орудий обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.
— В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена, — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Автомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Кроме того, 10 августа артиллерийские подразделения 110-й отдельной механизированный бригады ВСУ со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе. В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. После взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на площади два квадратных километра. Один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей. Оперативными действиями подразделений МЧС Донецкой Народной Республики удалось ликвидировать последствия артиллерийского удара и не допустить жертв среди местного населения.
В Минобороны подчеркнули, что это не первый умышленный обстрел радиационно- и химически опасных объектов украинскими вооруженными формированиями, в результате которого создается реальная угроза жизни и здоровью тысяч мирных жителей.
— Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма, — заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Бой с дронами
В Минобороны РФ рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.
Майор Андрей Савельев прикрывал российскую группировку войск. Украинские националисты с помощью БПЛА обстреляли основную позицию зенитного дивизиона Савельева. Оценив обстановку, Андрей вывел подчиненных из-под обстрела на запасную позицию, избежав потерь среди личного состава, вооружения и военной техники. После этого, развернувшись в боевые порядки, он дал команду подчиненным подразделениям на радиолокационное обнаружение, сопровождение средств поражения противника и дальнейшее их уничтожение.
— Благодаря смелости и решительности майора Савельева и профессионализму его подчиненных все воздушные цели в зоне ответственности дивизиона были ликвидированы, — рассказали в военном ведомстве.
Подразделение Евгения Чудан-Оола освобождало населенный пункт от украинских националистов, когда противник открыл огонь по российским военнослужащим из стрелкового оружия и минометов. В ходе боя Евгений уничтожил четыре единицы вражеской техники и прицельным огнем ликвидировал 12 украинских боевиков. Обнаружив раненого товарища, он оказал ему первую помощь и эвакуировал сослуживца в безопасное место.
Самоотверженные и мужественные действия рядового Евгения Чудан-Оола позволили успешно вытеснить украинских националистов с занимаемых позиций, отметили в Минобороны.
Старший сержант Артем Марчин разминировал мосты, переправы и дороги для проезда колонн. Продвигаясь по маршруту в направлении одного из населенных пунктов, Артем обнаружил и обезвредил девять вражеских растяжек. Позднее, проводя инженерную разведку, старший сержант нашёл места размещения двух минометных расчетов и передал координаты позиций противника командованию, после чего по ним был нанесён артиллерийский удар.