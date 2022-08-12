С высоких позиций: как беспилотники помогают бороться с артиллерией ВСУ

В российском Минобороны 11 августа рассказали о серьезных потерях, которые понесли две механизированные бригады ВСУ в боях с союзными силами. По данным ведомства, противник лишился половины личного состава. Авиация в этот день уничтожила украинский радар наведения зенитного комплекса С-300 и сбила в воздушном бою ударный вертолет Ми-24. Эксперты отмечают, что на передовой идет борьба с артиллерией противника, подавление которой необходимо для продвижения вперед.

Подавление артиллерии

Вооруженные силы России 11 августа продолжили наносить удары по боевым частям и военной инфраструктуре Украины.

— В результате активных наступательных действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, склад ракетно-артиллерийского вооружения, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 и 264 района сосредоточения войск, рассказали в военном ведомстве. В районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области взлетели на воздух восемь складов боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

С высоких позиций Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Борьба с артиллерией противника вышла сейчас на первый план по важности для прорыва укрепрайонов и ликвидации угрозы городам республик, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Как показывает опыт, ее подавление — обязательное условие для успешного наступления. Страны НАТО передали Украине множество артсистем, как советского производства, так и новейшие свои дальнобойные образцы. Это позволило Киеву частично восполнить потери, понесенные в предыдущие месяцы спецоперации, и продолжить сопротивление.

Бесценными для охоты на артсистемы оказались беспилотники. Они помогают находить артиллерию противника в тылу, где та скрывается после серии выстрелов. В таком случае она становится мишенью для ударов высокоточным оружием морского, наземного и воздушного базирования. Обнаруживают дроны вражеские орудия и прямо на позициях. Там по ним отрабатывают дальнобойные реактивные системы залпового огня. Современные БЛА подсвечивают лазерами цели для управляемых снарядов «Краснополь» . Это оказалось одним из самых эффективных способов борьбы с украинской артиллерией. С их помощью удаётся поразить и буксируемые, и самоходные орудия. На передовой применяются также дроны-камикадзе, которые могут не только обнаружить, но и сразу поразить вражеское орудие, пока оно не поменяло позицию, рассказал эксперт.

Истребительная авиация ВКС России 11 августа в воздушном бою над Днепропетровской областью сбила вертолет Ми-24 воздушных сил Украины , сообщили в Минобороны.

Российские ПВО за сутки уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области, а также четыре снаряда реактивной системы залпового огня у города Лисичанск.

С высоких позиций Фото: РИА Новости

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Обстрел Запорожской АЭС

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по объектам атомной энергетики, сообщили в Минобороны России. 11 августа подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населенного пункта Никополь из 152-мм орудий обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.

— В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала , и работа реакторов не нарушена, — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С высоких позиций 4 Автомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Кроме того, 10 августа артиллерийские подразделения 110-й отдельной механизированный бригады ВСУ со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества , используемые в производственном процессе. В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. После взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на площади два квадратных километра . Один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей . Оперативными действиями подразделений МЧС Донецкой Народной Республики удалось ликвидировать последствия артиллерийского удара и не допустить жертв среди местного населения.

В Минобороны подчеркнули, что это не первый умышленный обстрел радиационно- и химически опасных объектов украинскими вооруженными формированиями, в результате которого создается реальная угроза жизни и здоровью тысяч мирных жителей.

— Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик , борющегося за свою независимость от украинского нацизма, — заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Бой с дронами

В Минобороны РФ рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Майор Андрей Савельев прикрывал российскую группировку войск. Украинские националисты с помощью БПЛА обстреляли основную позицию зенитного дивизиона Савельева. Оценив обстановку, Андрей вывел подчиненных из-под обстрела на запасную позицию, избежав потерь среди личного состава , вооружения и военной техники. После этого, развернувшись в боевые порядки, он дал команду подчиненным подразделениям на радиолокационное обнаружение, сопровождение средств поражения противника и дальнейшее их уничтожение.

— Благодаря смелости и решительности майора Савельева и профессионализму его подчиненных все воздушные цели в зоне ответственности дивизиона были ликвидированы, — рассказали в военном ведомстве.

С высоких позиций Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Подразделение Евгения Чудан-Оола освобождало населенный пункт от украинских националистов, когда противник открыл огонь по российским военнослужащим из стрелкового оружия и минометов. В ходе боя Евгений уничтожил четыре единицы вражеской техники и прицельным огнем ликвидировал 12 украинских боевиков. Обнаружив раненого товарища, он оказал ему первую помощь и эвакуировал сослуживца в безопасное место.

Самоотверженные и мужественные действия рядового Евгения Чудан-Оола позволили успешно вытеснить украинских националистов с занимаемых позиций, отметили в Минобороны.