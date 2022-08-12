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Российские ПВО сбили две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки

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Фото: РИА Новости
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Новой Каховки. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки», — сказал Конашенков.

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Он добавил, что ПВО также сбила четыре снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха» по Херсонской области, и пять украинских беспилотников в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее, 10 августа, в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк в Херсонской области.

За день до этого Вооруженные силы России нанесли удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань. В результате было уничтожено свыше 300 снарядов РСЗО HIMARS. Также в период с 8 по 9 августа было перехвачено 17 таких снарядов в районах городов Херсон, Новая Каховка и Мелитополь.

Высокомобильная реактивная система залпового огня HIMARS разработана американской компанией Lockheed Martin. Дальность стрельбы из РСЗО в зависимости от типа боеприпасов может составлять от 30–80 км в режиме РСЗО и до 300 км и более — в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса.

О том, что США начнут поставлять Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, американская администрация объявила 1 июня. Прежде установки применялись в Сирии, Афганистане и Ираке.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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