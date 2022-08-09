ВС РФ уничтожили более 300 снарядов для HIMARS в районе Умани

Военные Вооруженных сил России нанесли удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань. В результате было уничтожено свыше 300 снарядов к реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили 9 августа в Министерстве обороны РФ.

«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трехсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Там также доложили об утрате боеспособности 2-й механизированного батальона 14-й механизированной бригады в результате активных наступательных действий подразделений ВС РФ.

Также в период с 8 по 9 августа было перехвачено 17 снарядов РСЗО HIMARS в районах городов Херсон, Новая Каховка и Мелитополь. ВС РФ сбили три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково Донецкой народной Республики (ДНР) и Моспаново Харьковской области.

В этот же день заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль во время брифинга указал на то, что Вашингтон считает достаточным количество переданных Киеву РСЗО HIMARS.

Каль отметил, что всего Киев получил 16 РСЗО HIMARS от Вашингтона. Кроме того, Украина получила три аналогичные установки M270 от Великобритании и ожидает передачи еще трех комплексов от Германии, добавил он.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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