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Пентагон счел достаточным количество поставленных Украине РСЗО HIMARS

Замглавы Пентагона Каль: США считают достаточным число полученных Украиной РСЗО HIMARS
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Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopress/Kento Nara
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США считают количество переданных Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS достаточным. Такое заявление 8 августа сделал заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль во время брифинга, который транслировал телеканал C-SPAN.

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Каль отметил, что всего Киев получил 16 РСЗО HIMARS от Вашингтона. Кроме того, Украина получила три аналогичные установки M270 от Великобритании и ожидает передачи еще трех комплексов от Германии, добавил он.

«У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок», — поделился Каль.

В тот же день Пентагон рассказал о том, что предоставит Украине военную помощь на сумму в $1 млрд. В нее войдут, в частности, боеприпасы для HIMARS, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, артиллерийские снаряды и тысяча противотанковых ракетных комплексов Javelin.

1 августа представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских РСЗО HIMARS. Как отметил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, это свидетельствует о прямом вовлечении США в конфликт на Украине.

До этого, 8 июля, в Пентагоне сообщили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

25 апреля глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала», имея в виду события на Украине.

15 июля заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предупредил о том, что РФ не забудет Западу поставки вооружений на Украину. Дипломат подчеркнул, что из-за действий западных стран в Донбассе гибнут мирные жители.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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