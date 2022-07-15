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Полянский заявил, что Россия не забудет Западу поставки вооружений Украине

Полянский: Россия не сможет забыть поставки вооружений Украине в будущих отношениях с Западом
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Россия не забудет Западу поставки вооружений на Украину, из-за которых гибнут люди. Такое заявление в пятницу, 15 июля, сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Поставки оружия и убийство людей западным оружием… Не думаю, что мы забудем об этом. Это очень болезненный опыт, который я не знаю, как преодолеть», — сказал Полянский в эфире TNT Radio.

Приведя в пример Германию и Францию, дипломат отметил, что Россия не сможет «начать с нуля», когда видит, как «немецкая артиллерия убивает людей в России и на Украине спустя 75 лет после Победы во Второй мировой войне Советского Союза».

Ранее в этот день во внешнеполитической службе ЕС сообщили, что выделенные Евросоюзом (ЕС) на поставки оружия Украине €2 млрд, рассчитанные на семь лет, были израсходованы за пять месяцев. Представитель службы отметил, что средства были выделены из Европейского фонда мира, который никогда не был предназначен для помощи стране, находящейся в состоянии войны.

Он также добавил, что надеется на скорое решение ЕС о выделении еще €500 млн на вооружение из средств фонда.

8 июля в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Между тем, как написала газета The New York Times, ЕС и США не смогут долго оказывать военную поддержку Украине, так как их возможности не безграничны.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он также добавлял, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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