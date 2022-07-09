Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии предсказали рост цен на электроэнергию до €5 тыс. в год
Мир
В ДНР заявили об обстреле Горловки и Старомихайловки со стороны ВСУ
Мир
На Украине восстановили судоходство по каналу Дунай – Черное море
Мир
Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне
Мир
В Россию за сутки эвакуировали более 25 тыс. жителей Донбасса и Украины
Мир
Еще два министра решили покинуть правительство Шри-Ланки
Мир
Школьники освобожденных территорий Украины продолжат изучать украинский
Мир
В ЛНР заявили об ударе ВСУ по Новодружеску
Мир
Минобороны РФ сообщило о минировании ВСУ обочин дороги под Кривым Рогом
Спорт
«Зенит» победил «Спартак» и в седьмой раз завоевал Суперкубок РФ по футболу
Мир
МИД Украины счел контроль за оружием подрывом военной помощи

В США засомневались способности Запада долго оказывать помощь Украине

NYT: Запад вряд ли сможет долго оказывать Украине поддержку на нынешнем уровне
0
Фото: ТАСС/U.S. Air Force photo by Senior Airman Stephani Barge
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Об этом написала в субботу, 9 июля, газета The New York Times.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

«Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать. И хотя США выделили [Украине] $54 млрд в качестве военной и другой помощи, никто не ожидает еще одного чека на $54 млрд, когда эти будут израсходованы», — отметили журналисты.

Отмечается, что сохранять прежний уровень помощь будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Также уточняется, что, по мнению аналитиков, военная помощь, одобренная конгрессом США, продлится как минимум до второго квартала 2023 года. При этом возникает вопрос, как долго можно осуществлять поставки вооружений и боеприпасов, «не снижая уровень боеготовности Соединенных Штатов».

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед. Отмечалось, что новый пакет военной помощи США Киеву на $400 млн, предположительно, будет включать в себя в том числе несколько реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

По мнению посольства России в США, Вашингтон отправляет в качестве военной помощи Украине вооружение, такое как комплексы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в целях затянуть конфликт. Отмечается, что что вооружение, поставляемое Западом, ВСУ использует против мирных граждан Донбасса.

Кроме того, 8 июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Украина получила от Литвы турецкий беспилотный летательный аппарат военного назначения типа «Байрактар». Уточнялось, что средства на беспилотники собирали бизнесмены и жители Турции несколько дней.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022