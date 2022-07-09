В США засомневались способности Запада долго оказывать помощь Украине

Возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Об этом написала в субботу, 9 июля, газета The New York Times.

«Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать. И хотя США выделили [Украине] $54 млрд в качестве военной и другой помощи, никто не ожидает еще одного чека на $54 млрд, когда эти будут израсходованы», — отметили журналисты.

Отмечается, что сохранять прежний уровень помощь будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Также уточняется, что, по мнению аналитиков, военная помощь, одобренная конгрессом США, продлится как минимум до второго квартала 2023 года. При этом возникает вопрос, как долго можно осуществлять поставки вооружений и боеприпасов, «не снижая уровень боеготовности Соединенных Штатов».

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед. Отмечалось, что новый пакет военной помощи США Киеву на $400 млн, предположительно, будет включать в себя в том числе несколько реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

По мнению посольства России в США, Вашингтон отправляет в качестве военной помощи Украине вооружение, такое как комплексы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в целях затянуть конфликт. Отмечается, что что вооружение, поставляемое Западом, ВСУ использует против мирных граждан Донбасса.

Кроме того, 8 июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Украина получила от Литвы турецкий беспилотный летательный аппарат военного назначения типа «Байрактар». Уточнялось, что средства на беспилотники собирали бизнесмены и жители Турции несколько дней.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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