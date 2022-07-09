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Байден распорядился выделить Украине военную помощь еще на $400 млн

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Фото: Global Look Press/US Embassy In Kyiv/Keystone Press Agency
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Президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Об этом сообщили 8 июля в пресс-службе Белого дома.

Отмечается, в новую помощь войдут поставки вооружения, а также военное образование.

«Настоящим я [президент Байден] делегирую госсекретарю полномочия <…> распоряжаться расходом до $400 млн на оборонные товары и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение, чтобы оказать помощь Украине», — отметил американский лидер в обращении.

Ранее в этот день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывают планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед. Отмечалось, что новый пакет военной помощи США Киеву на $400 млн, предположительно, будет включать в себя в том числе несколько реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

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