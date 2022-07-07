В Пентагоне заявили о расширении Киевом своих запросов военной помощи

Чем больше военной помощи Запада получает Украина, тем сильнее она расширяет свои запросы. Об этом высокопоставленный представитель Пентагона сообщил в четверг, 7 июля, в ходе телефонного брифинга.

«Они хотят вертолеты, совершенно точно — ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которые мы наблюдаем у большинства наших союзников и партнеров. Похоже, что они хотят этих возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят», — заявил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассчитывает на поставки с Запада авиационной техники, но надеется на передачу западных систем противовоздушной обороны, передает RT.

Ранее в этот день военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Известиям», комментируя поставки западного оружия Киеву и его последующее попадание на черный рынок, что своими заявлениями о якобы солидарности с Украиной США лишь прикрывают бизнес на крови.

По словам военного эксперт, для Вашингтона главное затянуть конфликт на Украине, чтобы, с одной стороны, он разорял Россию, а с другой, Соединенные Штаты могли поставлять оружие, за которое Киев должен им всё больше и больше денег.

Ранее экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что перепродажа Киевом поставляемых вооружений на черном рынке была предсказуема. По ее словам, это обусловлено тем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во многом не подготовлены должным образом к его использованию, сообщает телеканал «Звезда».

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по Ближневосточному региону.

20 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что коррумпированные украинские чиновники продают поставляемое Киеву западное вооружение. По словам Полянского, оно всё чаще появляется в сирийском Идлибе.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвойспецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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