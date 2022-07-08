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Украина получила от Литвы турецкий беспилотник «Байрактар»

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins REFILE - CORRECTING MONTH
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Украина получила от Литвы турецкий беспилотный летательный аппарат военного назначения типа «Байрактар». Об этом 8 июля сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

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«Приветствуем легендарный «Байрактар» «Ванагас» («Ястреб») на Украине», — написал он в своем Twitter.

Кроме того, он выразил благодарность турецкой компании-производителю Baykar Makina.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что Baykar Makina заявила о планах передать Вооруженным силам Украины три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2, на которые ранее собирались пожертвования. Уточнялось, что средства на беспилотники собирали бизнесмены и жители Турции несколько дней.

Компания обязалась не принимать оплату и бесплатно отправить три БПЛА на украинский фронт.

Ранее, 2 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки современного вооружения на Украине лишь доставят ей больше страданий, но не скажутся на спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 31 мая, когда минобороны Литвы сообщало впервые о планах обсудить с Турцией закупку и дальнейшую передачу Украине беспилотного летательного аппарата, отмечалось, что в планах приобретение не только самого беспилотника, но и необходимой амуниции.

Кроме того, 25 мая стало известно, что Литва передаст Украине вооружение на сумму €15,5 млн. Киев получит в том числе 20 бронетранспортеров M113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для саперных работ.

Как заявил «Известиям» военный историк Никита Буранов, вопрос попадания оружия, которое Запад поставляет Украине, на черный рынок в настоящее время стоит более остро из-за увеличения поставок Киеву. Он отметил, что особенно в странах, где развит рынок нелегального оружия, его можно будет приобрести по сходной цене и впоследствии использовать для каких-нибудь террористических атак и вооружения повстанцев по всему миру, указал военный историк.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасс. Решение было принято после обострившейся в середине февраля ситуации. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

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