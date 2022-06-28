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Производитель Bayraktar подарит Украине три беспилотника

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Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
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Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina заявила о планах передать Вооруженным силам Украины три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2, на которые ранее собирались пожертвования. Об это говорится в официальном Twitter-аккаунте компании.

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«Бизнесмены и обычные люди внесли средства – малые и большие – для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт», — указано в публикации.

22 июня украинский телеведущий Сергей Притула объявил о запуске проекта «Народный Байрактар» по сбору средств на покупку БПЛА Bayraktar для нужд ВСУ.

Кроме того, на минувшей неделе глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что страна с большей осторожностью подходит к поставкам оружия на Украину.

«Мы намного более осторожны», — приводит слова турецкого политика издание The Wall Street Journal.

Ранее, 2 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков заявил, что поставки современного вооружения на Украине лишь доставят ей больше страданий, но не скажутся на спецоперации по защите Донбасса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасс. решение было принято после обострившейся в середине февраля ситуации. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

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