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Литва обсудит с Турцией закупку и передачу Украине беспилотника «Байрактар»

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Литва обсудит с Турцией закупку и дальнейшую передачу Украине беспилотного летательного аппарата военного назначения типа «Байрактар», средства на приобретение которого люди собрали вскладчину после призыва одного из представителей местных СМИ. Об этом 31 мая сообщило минобороны балтийской республики.

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«Заместитель министра обороны Вилюс Семешка выезжает в Турцию для переговоров о покупке беспилотного аппарата типа «Байрактар» с производителем», — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Литовское оборонное ведомство считает, что в течение лета данный аппарат уже может быть поставлен Украине на вооружение. Также отмечается, что планируется приобретение не только самого беспилотника, но и необходимой амуниции. На закупку «Байрактара» в Литве собрали более €5 млн.

25 мая стало известно, что Литва передаст Украине вооружение на сумму €15,5 млн. Киев получит в том числе 20 бронетранспортеров M113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для саперных работ.

В Литве также идет обучение украинских военных обращению с предоставляемым оружием. В конце апреля было подготовлено 20 инструкторов по противотанковым системам.

Днем ранее министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что украинских солдат будут лечить и принимать на реабилитацию в Литве.

МИД РФ неоднократно призывал страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. Так, 27 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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