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Посольство РФ раскрыло цель отправки США еще 4 HIMARS Киеву

Посольство РФ: Вашингтон направляет Киеву еще 4 HIMARS, чтобы затянуть конфликт
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Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense
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Вашингтон отправляет в качестве военной помощи Украине вооружение, такое как комплексы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в целях затянуть конфликт. Об этом сообщили в пятницу, 8 июля, в посольстве России в США.

При обстреле Донецка погибла 10-летняя девочка. Онлайн спецоперации 5 июля

«За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве добавили, что заявления представителей Соединенных Штатов об использовании украинской стороной поставляемого вооружения в оборонительных целях «несостоятельны», поскольку киевские власти и нацформирования используют его для уничтожения городов Донбасса.

Уточняется, что военные ВСУ стреляют в тех районах ДНР, где «даже близко нет российских военнослужащих».

Ранее в этот день стало известно, что президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Как сообщили в Пентагоне, пакет военной помощи, предположительно, будет включать в себя в том числе несколько реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Двумя днями ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ДНР уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и два склада боеприпасов к ним.

Ранее, 4 июля, ВСУ обстреляли поселок Снежное в ДНР ракетами из РСЗО HIMARS. В результате обстрела были повреждены многоквартирные дома, ясли-сад и предприятие «Снежнянскхиммаш».

Вашингтон одобрил новый пакет военной помощи украинской стороне, в который вошли в том числе РСЗО дальностью 80 км 1 июня. Президент США Джо Байден заявил, что США продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что отправка Киеву американских HIMARS повышает риски дальнейшей эскалации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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