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В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух американских пусковых установок HIMARS в ДНР
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Фото: TASS/Zuma
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом 6 июля на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», — заявил Конашенков.

Также ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации мотопехотного батальона в Харькове, уничтожив до 100 националистов и четыре единицы военной техники.

Российские военные уничтожили на Донбассе американские РСЗО HIMARS. Спецоперация 6 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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Помимо этого в районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожены радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.

4 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Снежное в ДНР ракетами из РСЗО HIMARS. В результате обстрела были повреждены многоквартирные дома, ясли-сад и предприятие «Снежнянскхиммаш».

1 июля ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS город Ровеньки. 8 июня удар был нанесен по городу Перевальску, была выпущена одна ракета. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнил, что средства оперативного контроля в республике отследили передвижение американской РСЗО, и указал, что система будет уничтожена.

Вашингтон 1 июня одобрил новый пакет военной помощи украинской стороне, в который вошли в том числе РСЗО дальностью 80 км. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что страна получила заверения Киева о неприменении передаваемых американских систем против целей, находящихся на территории России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в тот же день отмечал, что поставки Киеву западных РСЗО могут создать риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня отметил, что снабжение националистов тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его мнению, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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