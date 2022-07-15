Выделенные ЕС €2 млрд на поставки оружия Украине потрачены менее чем за полгода

Выделенные Евросоюзом (ЕС) на поставки оружия Украине €2 млрд, рассчитанные на семь лет, были израсходованы за пять месяцев. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили во внешнеполитической службе ЕС.

«Достаточно сказать, что уже выделенные Украине средства были рассчитаны на семь лет, а потрачены за пять месяцев», — сказал ТАСС представитель службы.

Он отметил, что средства были выделены из Европейского фонда мира, который никогда не был предназначен для помощи стране, находящейся в состоянии войны. Поэтому, по его словам, внешнеполитической службе ЕС пришлось постараться, чтобы адаптировать фонд к этим целям.

Он также добавил, что надеется на скорое решение ЕС о выделение еще €500 млн на вооружение из средств фонда.

О планах одобрить военную помощь Украине на эту сумму сообщалось накануне. Решение примут на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 18 июля, в ходе которой также обсудят новые санкции в отношении РФ. Таким образом, общий объем финансирования вооружений составит €2,5 млрд.

Ранее, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Между тем, как написала газета The New York Times, ЕС и США не смогут долго оказывать военную поддержку Украине, так как их возможности небезграничны. Отмечается, что прежний уровень помощи вряд ли продолжится на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он также добавлял, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. При этом, как указывал министр обороны РФ Сергей Шойгу, часть поставляемого Киеву оружия оказывается на черном рынке.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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