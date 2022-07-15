Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков опроверг связь отставки Рогозина с претензиями к его работе
Мир
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти британского наемника
Спорт
Умер бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев
Мир
Washington Times предрекла победу РФ после визита Байдена в Эр-Рияд
Политика
Госдума приняла закон о статусе ветерана для пограничников — участников СВО
Мир
Политолог спрогнозировал 10 новых отставок в Европе до конца года
Мир
Захарова обвинила ООН в предвзятости по ситуации с Винницей
Мир
ЕК предложила включить эмбарго на импорт российского золота в новый пакет санкций
Общество
Путин наградил разработчиков вакцин от COVID-19
Наука
«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
Мир
Главы МИД стран Евросоюза обсудят 18 июля новые антироссийские санкции
Сюжет:

Выделенные ЕС €2 млрд на поставки оружия Украине потрачены менее чем за полгода

В ЕС заявили, что выделенные Киеву на поставки оружия €2 млрд на семь лет потрачены за пять месяцев
0
Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выделенные Евросоюзом (ЕС) на поставки оружия Украине €2 млрд, рассчитанные на семь лет, были израсходованы за пять месяцев. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили во внешнеполитической службе ЕС.

Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России. Онлайн спецоперации 15 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Достаточно сказать, что уже выделенные Украине средства были рассчитаны на семь лет, а потрачены за пять месяцев», — сказал ТАСС представитель службы.

Он отметил, что средства были выделены из Европейского фонда мира, который никогда не был предназначен для помощи стране, находящейся в состоянии войны. Поэтому, по его словам, внешнеполитической службе ЕС пришлось постараться, чтобы адаптировать фонд к этим целям.

Он также добавил, что надеется на скорое решение ЕС о выделение еще €500 млн на вооружение из средств фонда.

О планах одобрить военную помощь Украине на эту сумму сообщалось накануне. Решение примут на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 18 июля, в ходе которой также обсудят новые санкции в отношении РФ. Таким образом, общий объем финансирования вооружений составит €2,5 млрд.

Ранее, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Между тем, как написала газета The New York Times, ЕС и США не смогут долго оказывать военную поддержку Украине, так как их возможности небезграничны. Отмечается, что прежний уровень помощи вряд ли продолжится на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он также добавлял, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. При этом, как указывал министр обороны РФ Сергей Шойгу, часть поставляемого Киеву оружия оказывается на черном рынке.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022