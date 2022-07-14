ЕС одобрит военную помощь Украине на €500 млн

Страны Евросоюза (ЕС) планируют одобрить военную помощь Украине на €500 млн. Об этом сообщает в четверг, 14 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Решение примут на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 18 июля, в ходе которой также обсудят новые санкции в отношении РФ.

Таким образом, общий объем финансирования вооружений составит €2,5 млрд.

В материале также говорится о том, что блок в последние месяцы согласился на несколько раундов финансирования оружия для Украины в рамках так называемого Европейского фонда мира, который возмещает правительствам военные поставки на Украину.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Европу терпеть последствия санкций и продолжать оказывать помощь Украине.

Также 13 июля украинская журналистка The Spectator Светлана Моренец написала, что последствия антироссийских санкций становятся слишком тяжелыми не для Москвы, а стран Европы. Она выразила опасение, что Запад начнет взаимодействовать с Россией.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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