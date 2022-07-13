Украинская журналистка указала на ослабление Запада из-за санкций против России

Запад начинает признавать, что последствия антироссийских санкций становятся слишком тяжелыми не для Москвы, а стран Европы. Из-за этого в Киеве опасаются, что Запад начнет взаимодействовать с Россией из-за надвигающегося дефицита энергоносителей. Об этом пишет 13 июля украинская журналистка Светлана Моренец, сотрудница британского журнала The Spectator.

«Украинцы опасаются, что [президент РФ Владимир] Путин медленно выигрывает войну нервов с Западом. Уступки России будут продолжаться, хотя они и будут украшены банальностями о поддержке Украины. Приближается зима, и Запад выглядит слабее», — пишет украинская журналистка.

В пример она поставила тянущуюся на протяжении месяца ситуацию с турбиной для обслуживания газопровода «Северный поток», находившейся на ремонте в Канаде. Ее вовремя не вернули из-за санкций против России. Из-за этого «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов. В связи с этим приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

В стране начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную трубу, необходимую для обслуживания газопровода. В Канаде пошли навстречу. Это решение поддержали и несколько стран.

«Запад был уверен, что ее санкции стоили боли. Но всегда оставался вопрос, сохранится ли эта решимость после того, как действительно начнутся внутренние трудности. На этой неделе западные страны приблизились к тому, чтобы признать, что это может оказаться слишком тяжелым испытанием», — отметила украинская журналистка.

11 июля официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России. По его словам, ситуация с прекращением поставок по этому газопроводу очень серьезная.

Кроме того, с 11 июля компания Nord Stream AG сообщала, что поставки по «Северному потоку – 1» прекращены с 7:00 мск понедельника в связи с плановым техническим обслуживанием.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам Путина, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.