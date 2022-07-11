Реклама
Прямой эфир
Мир
Выборы президента Шри-Ланки пройдут до марта 2023 года
Мир
Власти Японии признали наличие проблем в обеспечении безопасности Абэ
Общество
Суд оставил в силе арест умершего под стражей ученого Колкера
Происшествия
Семь человек пострадали после налета теплохода на мель в Якутии
Мир
Тайвань опроверг сообщения о поставках Украине минометных снарядов
Происшествия
В Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы
Мир
В Китае спрогнозировали глобальную инфляцию в случае ограничения цен на нефть РФ
Армия
Союзные силы взяли под контроль Владимировку и Триполье в ДНР
Мир
Подача газа по «Северному потоку» прекращена с 11 июля
Происшествия
Ливни подтопили 16 придомовых территорий на Кубани
Политика
В Госдуму внесут проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Сюжет:

Подача газа по «Северному потоку» прекращена с 11 июля

0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки газа по «Северному потоку» прекращены с 7:00 мск понедельника, 11 июля, сообщает компания Nord Stream AG — оператор магистрали.

Трубные площади: Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2
Сокращение маршрутов поставок и отсутствие альтернативных объемов практически не оставляют ЕС выбора, считают эксперты

Отмечается, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Ориентировочно техобслуживание завершится 21 июля, информирует оператор.

По мнению экспертов, остановка поставок газа для планового ремонта может привести к росту цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens. В частности, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2200 с $1800, зафиксированной 8 июля.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток – 1».

До этого, 7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек попросил вернуть турбину газопровода до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» рассказал, что в Европе наблюдаются кризис, нехватка газа и приостановка работы предприятий, которым необходимо много энергии.

В то же день газета Bild выразила опасения, что российская сторона не будет поставлять газ по газопроводу «Северный поток» после завершения его технического обслуживания.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение приняли из-за того, что немецкая компания Siemens из-за новых антироссийских санкций не могла вернуть турбины из Канады.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022