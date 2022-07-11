Подача газа по «Северному потоку» прекращена с 11 июля

Поставки газа по «Северному потоку» прекращены с 7:00 мск понедельника, 11 июля, сообщает компания Nord Stream AG — оператор магистрали.

Отмечается, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Ориентировочно техобслуживание завершится 21 июля, информирует оператор.

По мнению экспертов, остановка поставок газа для планового ремонта может привести к росту цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens. В частности, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2200 с $1800, зафиксированной 8 июля.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток – 1».

До этого, 7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек попросил вернуть турбину газопровода до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» рассказал, что в Европе наблюдаются кризис, нехватка газа и приостановка работы предприятий, которым необходимо много энергии.

В то же день газета Bild выразила опасения, что российская сторона не будет поставлять газ по газопроводу «Северный поток» после завершения его технического обслуживания.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение приняли из-за того, что немецкая компания Siemens из-за новых антироссийских санкций не могла вернуть турбины из Канады.