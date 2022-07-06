В Германии предсказали срыв плана по поставкам СПГ

План министра экономики ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию может быть сорван из-за нехватки танкеров для перевозки. Об этом написала газета Bild.

Отмечается, что ФРГ опасается, что российская сторона не будет поставлять газ по газопроводу «Северный поток» после завершения его технического обслуживания, запланированного ПАО «Газпром» на июль.

План Хабека по доставке сжиженного природного газа в Германию морским транспортом между тем предполагает импорт 13 млрд кубометров газа в первом полугодии 2023 года для частичной замены российского голубого топлива.

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать всё возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища», — заявил представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Торстен Фрай.

По информации газеты, торговый флот Германии не располагает газовозами для обеспечения транзита на большие расстояния. В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, при этом спрос со стороны других регионов слишком высокий.

Как рассказал газете эксперт из Института германской экономики (IW) Андреас Фишер, большинство танкеров уже привязаны к долгосрочным контрактам, в то же время лишь один из трех терминалов СПГ одобрен на сегодняшний день.

Ранее, 1 июля, немецкий экономист, инвестор и эксперт по фондовым рынкам Йенс Эрхардт назвал ошибочным отказ Германии от традиционных видов энергетики и промышленности. Он выразил уверенность, что в ближайшие четыре года страна не найдет альтернатив «дешевому российскому газу», а попытки перейти на прием сжиженного природного газа, по некоторым оценкам, обойдутся ФРГ в €1 трлн.

30 июня немецкая Die Welt написала, что Канада может стать новой надеждой Германии на разрешение газового кризиса. Правительство ФРГ намерено диверсифицировать поставки газа и заменить российское топливо поставками канадского сжиженного природного газа через порт Сент-Джон.

При этом 23 июня глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил в эфире телеканала ZDF, что при полной заполненности газохранилищ ФРГ смогла бы прожить без российского газа 2,5 месяца средней зимы. Надо искать дополнительных поставщиков и экономить топливо, добавил он.

В этот же день стало известно, что Германия запустила вторую фазу чрезвычайного плана действий из-за нехватки газа. Министерство экономики и защиты климата сообщило, что газ стал дефицитным товаром для страны, и взяло на себя право давать рекомендации об экономии топлива.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение приняли из-за того, что немецкая компания Siemens из-за новых антироссийских санкций не может вернуть турбины из Канады.

Между тем 16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

Ранее, 13 июня, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российских нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам.