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Die Welt узнала о намерении ФРГ заменить газ России поставками СПГ из Канады

Die Welt заявила, что Канада стала новой надеждой Германии в газовом кризисе
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Фото: REUTERS/Julie Gordon
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Канада может стать новой надеждой Германии на разрешение газового кризиса. Правительство ФРГ намерено диверсифицировать поставки газа и заменить российское топливо поставками канадского сжиженного природного газа (СПГ) через порт Сент-Джон, пишет 30 июня Die Welt.

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«На полях саммита G7 в баварском Эльмау канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо расширение торговли энергоносителями, сообщало Bloomberg. В частности, Шольц хочет импортировать больше сжиженного газа из Канады для замены российского газа. По-видимому, это еще одна попытка вырвать Германию из тисков энергозависимости от РФ», — пишет издание.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил о второй фазе чрезвычайного плана при газовом кризисе, в котором, по его мнению, пребывает страна. Это состояние может стать столь же разрушительным для бизнеса и потребителей, как крах американского банка Lehman Brothers в 2008 году.

По данным Bloomberg, Шольц и Трюдо планировали подписать соглашение о поставках газа к концу августа. Проблема только в том, что в Канаде до сих пор нет инфраструктуры для экспорта СПГ, то есть нет возможности доставить сырье в Германию через Атлантику. Возможным решением проблемы может стать терминал по приему импортного СПГ испанской компании Repsol в Сент-Джоне. Его можно преобразовать в экспортный терминал, но на то уйдет 3-4 года, оценил ситуацию министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Die Welt пишет, что кроме Канады, ФРГ поглядывает и в сторону США как партнера в разрешении энергокризиса. В условиях кризиса вокруг Украины Америка стала основным поставщиком СПГ, опередив Катар и Австралию.

20 июня глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире будут высокими в течение нескольких лет после российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Креббер также отметил, что поставки газа из России уже начали сокращаться. В тот же день Хабек сказал, что ситуация с энергоснабжением в стране остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России.

До этого, 16 июня, стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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