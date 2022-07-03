Экономист ФРГ назвал сумму перехода с российского газа на СПГ

Федеральная резервная система США, возможно, совершает самую большую политическую ошибку, которая приведет к рецессии «с неприятными последствиями для фондового рынка», заявил 1 июля газете Handelsblatt немецкий экономист, инвестор и эксперт по фондовым рынкам Йенс Эрхардт.

«Политика процентных ставок Федеральной резервной системы США, по мнению одного из авторитетных биржевых стратегов Германии, является ошибкой. ФРС слишком поздно, а затем слишком бурно отреагировала на рост инфляции. Таким образом, финсистема США совершает, возможно, самую большую политическую ошибку в послевоенный период», — приводит мнение Эрхардта издание.

Не менее ошибочным он считает и отказ Германии от традиционных видов энергетики и промышленности. Экономист уверен, что в ближайшие четыре года страна не найдет альтернатив «дешевому российскому газу», а попытки перейти на прием сжиженного природного газа (СПГ), по некоторым оценкам, обойдется ФРГ в €1 трлн.

Зеленая революция, уверен Эрхардт, сделает Германию дороже в качестве производственной площадки и снизит ее конкурентоспособность на рынке. Эксперт считает, что объем экспорта страны начнет постепенно сокращаться, это приведет Германию к «очень непростым временам».

30 июня немецкая Die Welt написала, что Канада может стать новой надеждой Германии на разрешение газового кризиса. Правительство ФРГ намерено диверсифицировать поставки газа и заменить российское топливо поставками канадского сжиженного природного газа через порт Сент-Джон.

23 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил о второй фазе чрезвычайного плана при газовом кризисе, в котором, по его мнению, пребывает страна. Это состояние может стать столь же разрушительным для бизнеса и потребителей, как крах американского банка Lehman Brothers в 2008 году.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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