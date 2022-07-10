Реклама
Прямой эфир
Мир
Истребитель F-18 упал в море с авианосца Harry S. Truman
Экономика
Газ в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
Мир
Майкла Джексона посмертно обвинили в использовании поддельного голоса
Мир
На Украине раскритиковали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Политика
В Госдуме заявили о препятствовании США урегулированию конфликта вокруг Украины
Мир
ФРГ на протяжении месяца блокирует пакет помощи для Украины на €9 млрд
Мир
Задержан осуществлявший наводку для удара ВСУ по объектам Новой Каховки
Мир
Марин Ле Пен сочла совершенно неэффективными санкции против России
Экономика
В Германии заявили о скором крахе экономики страны из-за санкций
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве в ближайшие часы
Мир
Ле Пен назвала ошибочным мнение Киева о военном решении конфликта

Газ в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1

0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Остановка поставок газа по «Северному потоку-1» для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens. Такие прогнозы «Известиям» дали отраслевые эксперты. По их оценкам, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2200.

Лихорадочная беспечность: Эстония срочно ищет замену российскому газу
Специалисты признают ситуацию критической, а власти готовы использовать всё более «грязные» ресурсы

На 8 июля стоимость составляла около $1800. В министерстве ФРГ по экономическим делам и защите климата «Известиям» сказали, что ведут диалог с Канадой по этой проблеме. Европе нечем заменить российский газ: на Россию приходится до 46% его поставок. Заместить их с помощью СПГ сложно, его объемов будет недостаточно, отмечают аналитики.

Как писали СМИ, министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада решила вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток».

— Мы будем продолжать поддерживать наших европейских друзей и союзников, работая над стабилизацией энергетических рынков и разработкой долгосрочных и устойчивых решений по поставкам энергоносителей, — сказали в МИД Канады «Известиям».

Возврат произойдет небыстро — от двух до четырех недель оборудование будут возвращать «Газпрому», а дальше предстоит долгий период тестирования турбин, чтобы выяснить, насколько их корректно починили. Никто не захочет ставить турбины, которые имеют риск поломки после починки в недружественной стране, так что реальный срок запуска турбин и возврата СП-1 к проектной мощности — это два-три месяца. Поэтому риски роста цен на газ в Европе сохраняются, сказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Попали под поток: газ может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022