Газ в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1

Остановка поставок газа по «Северному потоку-1» для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens. Такие прогнозы «Известиям» дали отраслевые эксперты. По их оценкам, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2200.

На 8 июля стоимость составляла около $1800. В министерстве ФРГ по экономическим делам и защите климата «Известиям» сказали, что ведут диалог с Канадой по этой проблеме. Европе нечем заменить российский газ: на Россию приходится до 46% его поставок. Заместить их с помощью СПГ сложно, его объемов будет недостаточно, отмечают аналитики.

Как писали СМИ, министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада решила вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток».

— Мы будем продолжать поддерживать наших европейских друзей и союзников, работая над стабилизацией энергетических рынков и разработкой долгосрочных и устойчивых решений по поставкам энергоносителей, — сказали в МИД Канады «Известиям».

Возврат произойдет небыстро — от двух до четырех недель оборудование будут возвращать «Газпрому», а дальше предстоит долгий период тестирования турбин, чтобы выяснить, насколько их корректно починили. Никто не захочет ставить турбины, которые имеют риск поломки после починки в недружественной стране, так что реальный срок запуска турбин и возврата СП-1 к проектной мощности — это два-три месяца. Поэтому риски роста цен на газ в Европе сохраняются, сказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Попали под поток: газ может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1