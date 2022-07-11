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Siemens перевезет турбину для «Северного потока» из Канады в Европу
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Поставки газа по «Северному потоку» остановят на 10 дней из-за ремонта

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук
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Поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» утром в понедельник, 11 июля, будут временно остановлены на 10 дней в связи с проведением планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.

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Приостановка поставок газа запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. Среди ожидаемых работ — тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

По оценкам экспертов, остановка поставок газа по СП-1 для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens. В частности, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2200 с $1800, зафиксированной 8 июля.

Как рассказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, на европейский рынок ситуация может повлиять, если работы затянутся из-за очередного форс-мажора, например поломается деталь. Между тем, заменить ее быстро будет трудно ввиду санкций.

В министерстве ФРГ по экономическим делам и защите климата «Известиям» добавили, что ведут диалог с Канадой по этой проблеме, поскольку заменить российский газ Европе нечем.

В МИД Канады уточнили «Известиям», что возврат турбин «Газпрому» произойдет небыстро — от двух до четырех недель, а дальше предстоит долгий период тестирования оборудования, чтобы выяснить, насколько их корректно починили.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток —1».

До этого, 7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек попросил турбину газопровода надо вернуть до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» рассказал, что в Европе наблюдается кризис, нехватка газа и приостановка работы предприятий, которым необходимо много энергии.

В то же день газета Bild выразила опасения, что российская сторона не будет поставлять газ по газопроводу «Северный поток» после завершения его технического обслуживания. Между тем план министра экономики ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию может быть сорван из-за нехватки танкеров для перевозки.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение приняли из-за того, что немецкая компания Siemens из-за новых антироссийских санкций не может вернуть турбины из Канады.

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