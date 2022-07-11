ЕК заявила об отсутствии нарушений санкций в случае возврата турбины для «Северного потока»

Возврат Канадой турбины для газопровода «Северный поток» не нарушает санкций Евросоюза против России. Об этом 11 июля заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

«Возврат Канадой турбины [для газопровода «Северный поток»] не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

По словам Макфи, ситуация с прекращением поставок по «Северному потоку» очень серьезная. Он отметил, что ЕК надеется на возобновление поставок после технических работ.

«Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок», — добавил он.

Ранее, 9 июля, канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».

Газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их в Россию из-за санкций. В министерстве экономики и защиты климата Германии 16 июня заявили, что ведут переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

Из-за отсутствия турбин, приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.