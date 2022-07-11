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ЕК заявила об отсутствии нарушений санкций в случае возврата турбины для «Северного потока»

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Возврат Канадой турбины для газопровода «Северный поток» не нарушает санкций Евросоюза против России. Об этом 11 июля заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

«Возврат Канадой турбины [для газопровода «Северный поток»] не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

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По словам Макфи, ситуация с прекращением поставок по «Северному потоку» очень серьезная. Он отметил, что ЕК надеется на возобновление поставок после технических работ.

«Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок», — добавил он.

Ранее, 9 июля, канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».

Газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их в Россию из-за санкций. В министерстве экономики и защиты климата Германии 16 июня заявили, что ведут переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

Из-за отсутствия турбин, приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

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