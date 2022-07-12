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С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»

Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме
Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
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Германия надеется, что к ноябрю ее газовые хранилища будут вновь заполнены на 90%. Об этом «Известиям» заявили в бундестаге, отметив, что сейчас этот показатель равен 63% и если ситуация не улучшится, то многие отрасли промышленности серьезно пострадают. 11 июля «Северный поток – 1» остановился на плановое обслуживание. В Европе опасаются, что Россия воспользуется ремонтом, чтобы прекратить поставки полностью. Однако, как подтвердили «Известиям» в Госдуме, подобных планов нет и речь идет исключительно о техническом обслуживании газопровода. Немецкие власти тем временем продолжают готовить население к наихудшему сценарию энергетического кризиса.

Все идет по плановому

11 июня поставки по «Северному потоку» (СП) остановились из-за планового ремонта. Согласно релизу Nord Stream AG, профилактические работы на СП продлятся с 11 по 21 июля. Однако в Европе считают, что и через 10 дней газ не потечет по трубам.

«Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие. Никто ведь не верит в то, что Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам», — заявил еще 6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц. Министр экономики и вице-канцлер от партии Зеленых Роберт Хабек, в свою очередь, сказал, что его мало удивит сценарий, при котором российская сторона за время десятидневной паузы обнаружит какую-нибудь неисправную деталь, чтобы не запустить проект.

Как заявили «Известиям» в Госдуме, речи о возможном прекращении работы СП не идет.

С газа на газ
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

Это плановый ежегодный ремонт. Об этом было известно заранее. Здесь никаких неожиданностей не должно быть. Если не заниматься техническим обслуживанием газопровода, он придет в негодность. Лучше всего этим заниматься именно в летний период, когда газовые потребности ниже. Я не вижу здесь рисков, о которых говорят на Западе, — отметил первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских.

По его словам, трудно предполагать дальнейшие действия западных партнеров, которые могут привести хотя бы к сокращению поставок газа, «у нас же плановый технический ремонт».

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Напомним, о ремонте оператор СП сообщил 1 июля. Необходимость проведения работ совпала с ухудшающейся энергетической ситуацией в Европе на фоне сокращения поставок российского газа. С 16 июня прокачка по СП снизилась до 67 млн куб. м в сутки, то есть 60% мощности газопровода перестали использоваться. Падение объема было вызвано задержкой возврата газовых турбин Siemens, которые ремонтировались в Канаде. Хотя в Европе и пытались обвинить Россию в намеренном сокращении поставок, в итоге Берлин и Оттава все-таки договорились о возврате оборудования.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман в день отключения СП заявила: Германия ожидает, что с возвратом турбины Siemens «Северному потоку – 1» исчезнет причина для снижения объемов прокачки газа по трубопроводу. Накануне министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что Оттава согласилась отправить в Германию турбину.

Дилемма

Тем временем в ФРГ, где с 23 июня действует второй уровень чрезвычайной ситуации из-за снижения газовых поставок из России, энергокризис набирает новые обороты. Как сообщил 10 июня немецкий таблоид Bild am Sonntag, власти отдельных городов собираются создать специальные бесплатные отапливаемые места для граждан страны, неспособных справиться с ростом цен на коммунальные услуги. По данным издания, в городах Рейнланд-Пфальца намерены выделить под реализацию инициативы спортивный центр, который ранее использовался как центр вакцинации. Эту идею поддержало руководство населенных пунктов Нойштадт, Франкенталь и Ландау.

— Действительно, в Германии нагнетают ситуацию. Уже в различных социальных учреждениях создаются места для проживания бомжей и бедных слоев населения, которые не смогут оплатить ЖКХ. Однако это все-таки больше работа на публику, цель которой — драматизировать ситуацию. Россия не оказывается от поставок газа. Все ограничения как раз исходят от ЕС, — заявил «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин.

С газа на газ
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

По его словам, ФРГ сталкивается с дефицитом газа, поскольку не хочет запускать СП-2, мотивируя это политическими причинами. «Ближе к зиме однозначно будет наблюдаться повышение цен на газ. Хватит ли имеющихся запасов в хранилищах для удовлетворения нужд ЖКХ и промышленности — открытый вопрос», — подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что сейчас немецкие власти прорабатывают дополнительные меры по экономии. Однако нарастить добычу и подключить альтернативных поставщиков в лице Катара и Норвегии, по его мнению, Берлин сможет только через два-три года. «В ближайшие полтора-два года Германия столкнется с дилеммой: либо экстренно отказаться от российского газа и переживать серьезный экономический кризис, либо отойти от санкционной политики и искать компромисс».

Как заявил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, федеральное правительство Германии рисует ужасные сценарии, чтобы оправдать санкции ЕС против России. «Тот факт, что «Северный поток – 1» сейчас временно не работает, связан исключительно с санкционной политикой Канады и Германии», — добавил евродепутат.

По его словам, газохранилища Германии в настоящее время заполнены чуть более чем на 60%. «Это немного ниже среднего показателя за предыдущие годы. Но даже для мягкой зимы этого будет недостаточно. Это означает, что Германия не замерзнет зимой только в том случае, если Россия поставит больше газа», — отметил политик.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте заявил «Известиям», что Германия месяцами готовилась найти альтернативу российскому газу, однако до зимы это реализовать невозможно.

— В настоящее время резервуары для хранения газа заполнены примерно на 63%. К ноябрю этот показатель должен составлять 90%. Если газа будет меньше, некоторые отрасли промышленности пострадают. К сожалению, политика правительства Германии отвечает не интересам своих граждан, а интересам США, — добавил политик.

с газа на газ
Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner

В Министерстве экономики и защиты климата ФРГ «Известиям» не предоставили оперативный комментарий о состоянии хранилищ.

Тем временем опасения по прекращению работы СП распространяются также в других странах Европы. Например, 11 июля об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он призвал готовиться к такому сценарию, отметив, что французское правительство определяет компании, которые должны получить приоритетную защиту в случае перебоев в поставках. Как сообщает Reuters, сами французские компании уже готовятся перевести свое энергоснабжение на мазут.

А пока в Европе пытаются предугадать развитие энергетического кризиса и его последствия, МИД Украины призывает Канаду пересмотреть решение о возвращении ФРГ турбины для «Северного потока», чтобы сохранить давление на РФ. С таким призывом Киев выступил как раз 11 июля.

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