С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»

Германия надеется, что к ноябрю ее газовые хранилища будут вновь заполнены на 90% . Об этом «Известиям» заявили в бундестаге, отметив, что сейчас этот показатель равен 63% и если ситуация не улучшится, то многие отрасли промышленности серьезно пострадают . 11 июля «Северный поток – 1» остановился на плановое обслуживание. В Европе опасаются, что Россия воспользуется ремонтом, чтобы прекратить поставки полностью. Однако, как подтвердили «Известиям» в Госдуме, подобных планов нет и речь идет исключительно о техническом обслуживании газопровода. Немецкие власти тем временем продолжают готовить население к наихудшему сценарию энергетического кризиса.

Все идет по плановому

11 июня поставки по «Северному потоку» (СП) остановились из-за планового ремонта . Согласно релизу Nord Stream AG, профилактические работы на СП продлятся с 11 по 21 июля. Однако в Европе считают, что и через 10 дней газ не потечет по трубам.

«Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие. Никто ведь не верит в то, что Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам», — заявил еще 6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц . Министр экономики и вице-канцлер от партии Зеленых Роберт Хабек, в свою очередь, сказал, что его мало удивит сценарий, при котором российская сторона за время десятидневной паузы обнаружит какую-нибудь неисправную деталь, чтобы не запустить проект.

Как заявили «Известиям» в Госдуме, речи о возможном прекращении работы СП не идет.

С газа на газ Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

— Это плановый ежегодный ремонт. Об этом было известно заранее. Здесь никаких неожиданностей не должно быть . Если не заниматься техническим обслуживанием газопровода, он придет в негодность. Лучше всего этим заниматься именно в летний период, когда газовые потребности ниже. Я не вижу здесь рисков, о которых говорят на Западе , — отметил первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских.

По его словам, трудно предполагать дальнейшие действия западных партнеров, которые могут привести хотя бы к сокращению поставок газа, «у нас же плановый технический ремонт».

Напомним, о ремонте оператор СП сообщил 1 июля. Необходимость проведения работ совпала с ухудшающейся энергетической ситуацией в Европе на фоне сокращения поставок российского газа. С 16 июня прокачка по СП снизилась до 67 млн куб. м в сутки, то есть 60% мощности газопровода перестали использоваться. Падение объема было вызвано задержкой возврата газовых турбин Siemens, которые ремонтировались в Канаде . Хотя в Европе и пытались обвинить Россию в намеренном сокращении поставок, в итоге Берлин и Оттава все-таки договорились о возврате оборудования.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман в день отключения СП заявила: Германия ожидает, что с возвратом турбины Siemens «Северному потоку – 1» исчезнет причина для снижения объемов прокачки газа по трубопровод у. Накануне министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что Оттава согласилась отправить в Германию турбину .

Дилемма

Тем временем в ФРГ, где с 23 июня действует второй уровень чрезвычайной ситуации из-за снижения газовых поставок из России, энергокризис набирает новые обороты . Как сообщил 10 июня немецкий таблоид Bild am Sonntag, власти отдельных городов собираются создать специальные бесплатные отапливаемые места для граждан страны, неспособных справиться с ростом цен на коммунальные услуги . По данным издания, в городах Рейнланд-Пфальца намерены выделить под реализацию инициативы спортивный центр, который ранее использовался как центр вакцинации. Эту идею поддержало руководство населенных пунктов Нойштадт, Франкенталь и Ландау.

— Действительно, в Германии нагнетают ситуацию . Уже в различных социальных учреждениях создаются места для проживания бомжей и бедных слоев населения, которые не смогут оплатить ЖКХ. Однако это все-таки больше работа на публику, цель которой — драматизировать ситуацию. Россия не оказывается от поставок газа. Все ограничения как раз исходят от ЕС , — заявил «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин.

С газа на газ Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

По его словам, ФРГ сталкивается с дефицитом газа, поскольку не хочет запускать СП-2, мотивируя это политическими причинами. «Ближе к зиме однозначно будет наблюдаться повышение цен на газ. Хватит ли имеющихся запасов в хранилищах для удовлетворения нужд ЖКХ и промышленности — открытый вопрос», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сейчас немецкие власти прорабатывают дополнительные меры по экономии. Однако нарастить добычу и подключить альтернативных поставщиков в лице Катара и Норвегии, по его мнению, Берлин сможет только через два-три года . «В ближайшие полтора-два года Германия столкнется с дилеммой: либо экстренно отказаться от российского газа и переживать серьезный экономический кризис, либо отойти от санкционной политики и искать компромисс».

Как заявил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, федеральное правительство Германии рисует ужасные сценарии, чтобы оправдать санкции ЕС против России. « Тот факт, что «Северный поток – 1» сейчас временно не работает, связан исключительно с санкционной политикой Канады и Германии », — добавил евродепутат.

По его словам, газохранилища Германии в настоящее время заполнены чуть более чем на 60%. «Это немного ниже среднего показателя за предыдущие годы. Но даже для мягкой зимы этого будет недостаточно. Это означает, что Германия не замерзнет зимой только в том случае, если Россия поставит больше газа», — отметил политик.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте заявил «Известиям», что Германия месяцами готовилась найти альтернативу российскому газу, однако до зимы это реализовать невозможно.

— В настоящее время резервуары для хранения газа заполнены примерно на 63%. К ноябрю этот показатель должен составлять 90%. Если газа будет меньше, некоторые отрасли промышленности пострадают . К сожалению, политика правительства Германии отвечает не интересам своих граждан, а интересам США, — добавил политик.

с газа на газ Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner

В Министерстве экономики и защиты климата ФРГ «Известиям» не предоставили оперативный комментарий о состоянии хранилищ.

Тем временем опасения по прекращению работы СП распространяются также в других странах Европы . Например, 11 июля об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он призвал готовиться к такому сценарию, отметив, что французское правительство определяет компании, которые должны получить приоритетную защиту в случае перебоев в поставках. Как сообщает Reuters, сами французские компании уже готовятся перевести свое энергоснабжение на мазут.