Столтенберг призвал Европу не жаловаться и продолжать оказывать помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Европу терпеть последствия санкций и продолжать оказывать помощь Украине. Об этом он заявил 13 июля на выступлении перед депутатами Европарламента.

«Необходимо платить за последствия санкций, за военную помощь Украине, за гуманитарную помощь, иначе потом придется платить больше. Надо помнить, что мы, ЕС и НАТО, платим лишь деньгами, а жители Украины платят собственными жизнями. Нужно перестать жаловаться и расширить помощь. И да, я считаю важным озвучить этот сигнал», — заявил Столтенберг.

Глава альянса добавил, что нельзя допускать победы России, потому что иначе возникнет угроза безопасности других стран.

«Если Россия победит, они поймут, что они могут использовать силу. Это восстановление системы сфер интересов, когда большие страны могут решать, что должны делать малые. Это сделает нас более уязвимыми. Если вы не беспокоитесь о моральном аспекте поддержки людей на Украине, вы должны беспокоиться о своих интересах безопасности. Поэтому надо платить», — отметил Столтенберг.

В этой же речи генсек НАТО заявил об отказе от прежних отношений с Россией. По его словам, выстраивать диалог стало невозможным после февраля 2022 года.

13 июля украинская журналистка The Spectator Светлана Моренец написала, что последствия антироссийских санкций становятся слишком тяжелыми не для Москвы, а стран Европы. Она выразила опасения, что Запад начнет взаимодействовать с Россией.

Также в этот день Международный валютный фонд предупредил о риске мировой рецессии из-за антироссийских санкций. Организация отметила, что планету ждут продовольственный и энергетический кризисы.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам Путина, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.