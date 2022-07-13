В НАТО заявили об отказе от прежних отношений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отказе от поддержания прежних отношений с Россией. Об этом он заявил во время выступления в Европарламенте 13 июля.

«Я много лет работал над диалогом с Россией, поскольку был уверен, что мы должны стараться выстраивать лучшие отношения. Но после февраля этого года я думаю, что тот путь, который мы пытались строить для взаимодействия с Россией, — мы не можем больше следовать ему, поскольку Россия полностью от него отошла», — заявил Столтенберг.

Также глава альянса заявил, что НАТО должно сконцентрироваться на предоставлении Украине военной помощи, а не предоставлении ей членства.

29 июня НАТО приняло новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов альянса и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и проблемах с продовольствием.

Тогда же высшей гарантией безопасности НАТО назвали стратегические ядерные силы. Этот пункт вошел в новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса.

В ответ президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. Он также отметил, что высказывание генерального секретаря блока Йенса Столтенберга о подготовке альянса к противостоянию с Россией с 2014 года не является новостью для Москвы.

В июне стало известно, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности. До этого в НАТО неоднократно подчеркивали, что альянс носит исключительно оборонительный характер.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.