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В МВФ предупредили о рецессии в ряде стран из-за антироссийских санкций

МВФ: ужесточение санкций против России может ввергнуть ряд стран в рецессию
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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Ужесточение антироссийских санкций и проблемы с поставками газа в Европу могут ввергнуть ряд стран в рецессию. Об этом говорится в распространенном в среду докладе Международного валютного фонда (МВФ).

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Кроме того, в докладе говорится о том, что санкции против России могут привести к дальнейшему повышению мировых цен на энергоносители.

«Значительное ужесточение [антироссийских] санкций и дальнейшие перебои с поставками газа в Европу могут ввергнуть многие экономики в рецессию и повысить мировые цены на энергоносители», — отмечают авторы доклада.

Кроме того, в докладе МВФ говорится о том, что энергетический кризис может усугубиться глобальным продовольственным кризисом на фоне нехватки основных сырьевых товаров.

Глава МВФ прогнозирует также, что 2022 год будет тяжелым для мировой экономики, а 2023 — возможно, еще тяжелее, с высоким риском рецессии.

12 июля стало известно, что МВФ понизил прогнозы по росту внутреннего валового продукта (ВВП) США. По сравнению с апрельским отчетом МВФ, в котором рост ВВП американской экономики на 2022 год ожидался на уровне 3,7%, новый прогноз — меньше на 1,4% и составляет 2,3% роста. В 2023 году МВФ ожидает, что ВВП США вырастет всего на 1%, что меньше апрельского прогноза более чем вдвое.

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