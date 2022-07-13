МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы по росту внутреннего валового продукта (ВВП) США. Сообщение об этом 12 июля появилось на официальном сайте организации.
По сравнению с апрельским отчетом МВФ, в котором рост ВВП американской экономики на 2022 год ожидался на уровне 3,7%, новый прогноз — меньше на 1,4% и составляет 2,3% роста.
В 2023 году МВФ ожидает, что ВВП США вырастет всего на 1%, что меньше апрельского прогноза более чем вдвое.
Кроме того, МВФ прогнозирует: с 2022 по 2024 год безработица в США будет расти с 3,7% в 2022 году до 5,2% в 2024 году. Инфляция в 2022 году составит 6,6%, в 2023-м — 1,9%.
«США быстро оправились от шока, вызванного пандемией [COVID-19] ... Однако быстрое восстановление спроса и связанное с этим истощение резервов, рост цен на энергоносители и продолжающиеся глобальные перебои с поставками привели к значительному ускорению инфляции. Давление на заработную плату и цены быстро отразилось на всю экономику, — объяснили выводы эксперты фонда.
24 июня директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила в своем докладе, что рост экономики США в 2023–2024 году замедлится и ей будет сложно избежать рецессии. Георгиева уточнила, что, по мнению экспертов МВФ, темпы роста реального ВВП снизятся до 1,7 и 0,8% с 2,9%, прогнозируемых по итогам 2022 года. В 2025–2026 года показатели возрастут до 1,7 и 2,1% соответственно.