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МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы по росту внутреннего валового продукта (ВВП) США. Сообщение об этом 12 июля появилось на официальном сайте организации.

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По сравнению с апрельским отчетом МВФ, в котором рост ВВП американской экономики на 2022 год ожидался на уровне 3,7%, новый прогноз — меньше на 1,4% и составляет 2,3% роста.

В 2023 году МВФ ожидает, что ВВП США вырастет всего на 1%, что меньше апрельского прогноза более чем вдвое.

Кроме того, МВФ прогнозирует: с 2022 по 2024 год безработица в США будет расти с 3,7% в 2022 году до 5,2% в 2024 году. Инфляция в 2022 году составит 6,6%, в 2023-м — 1,9%.

«США быстро оправились от шока, вызванного пандемией [COVID-19] ... Однако быстрое восстановление спроса и связанное с этим истощение резервов, рост цен на энергоносители и продолжающиеся глобальные перебои с поставками привели к значительному ускорению инфляции. Давление на заработную плату и цены быстро отразилось на всю экономику, — объяснили выводы эксперты фонда.

24 июня директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила в своем докладе, что рост экономики США в 2023–2024 году замедлится и ей будет сложно избежать рецессии. Георгиева уточнила, что, по мнению экспертов МВФ, темпы роста реального ВВП снизятся до 1,7 и 0,8% с 2,9%, прогнозируемых по итогам 2022 года. В 2025–2026 года показатели возрастут до 1,7 и 2,1% соответственно.

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